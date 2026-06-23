Kurz vor dem Prime Day: Welches Kindle ist das richtige für euch?

Mittlerweile hat Amazon eine große Auswahl an verschiedensten E-Reader-Modellen, die alle mit ihren eigenen Vorteilen daherkommen und für andere Zielgruppen interessant sind. Und am Prime Day sind alle davon stark reduziert. Wir stellen euch die einzelnen Modelle vor, damit ihr den für euch passenden E-Reader findet.Hier kommt ihr direkt zu meinem Kindle-Tipp
Der klassische Kindle: Ein gutes Einsteiger-Modell
Der Standard-Kindle überzeugt vor allem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sein leichtes Gewicht, wodurch er gerade auf Reisen sehr angenehm ist. Er bietet allerdings wenig Zusatzfunktionen und hat mit 6 Zoll auch ein eher kleines Display.
Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:
- Ihr euren E-Reader eher seltener verwenden wollt
- Es euch ausreicht, nur normale Bücher lesen zu können
- Ihr auf der Suche nach einem günstigen Modell seid
- Ein E-Reader für euch vor allem kompakt und leicht sein muss
Mein persönlicher Favorit: der Kindle Paperwhite
Quasi die Weiterentwicklung des Standard-Modells. Das Display ist größer und der Kindle Paperwhite ist insgesamt schneller unterwegs. Zudem könnt ihr die Farbtemperatur des Displays verstellen. So könnt ihr sowohl bei viel, als auch wenig Licht alles gut erkennen und überanstrengt eure Augen nicht. Die Akkulaufzeit kann sich mit 12 Wochen ebenfalls sehen lassen und der interne Speicher ist mit 32 GB doppelt so groß wie beim normalen Kindle.
Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:
- Ihr einen besonders schnellen E-Reader haben wollt
- Ihr in sämtlichen Situationen das perfekte Lese-Erlebnis haben wollt
- Ihr euch meine persönliche Empfehlung zulegen wollt.
Für alle, die es bunt mögen: der Kindle Colorsoft
E-Reader mit Farbdisplay sind immer noch eine etwas kleinere Nische, auch wenn es natürlich toll ist, die hübschen Buchcover auch auf dem E-Ink-Display in Farbe betrachten zu können. Personen, die Comics lesen, oder mit ihren Kindern Bilderbücher auf dem Gerät anschauen wollen, kommen um ein Gerät mit Farbdarstellung hingegen nicht herum und der Kindle Colorsoft bringt noch eine ganze Menge mehr mit, wie etwa ein Frontlicht mit automatischer Anpassung und kabellosem Aufladen.
Allerdings sind viele dieser Extras der Signature Edition vorbehalten, wer etwas weniger Geld ausgeben will, sollte zur Standard-Version greifen, die sich in den wichtigsten Aspekten (Display, Schnelligkeit und Akkulaufzeit) nicht von der Signature Edition unterscheidet.
Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:
- Ihr Comic-Fans seid
- Euch Schwarz-Weiß auf Dauer zu langweilig ist
- Ihr euch gerne farbige Markierungen in eure Texte setzt
Der Kindle Scribe: Viel mehr als nur ein E-Reader
Wer wirklich das Komplettpaket aus E-Reader und Notizbuch haben will, der braucht den Kindle Scribe, das ist zwar einer der teuersten E-Reader, den ihr finden könnt, aber neben dem lesen könnt ihr mit dem Ding auch schreiben, zeichnen und sogar Notizen in eure Bücher oder in PDF-Dokumente eintragen. Damit ist der Kindle Scribe in Meetings oder Vorlesungen eine besonders große Hilfe.
Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:
- Ihr euren E-Reader auch bei der Arbeit oder der Uni verwenden wollt
- Ihr gerne handschriftliche Notizen in eure Bücher eintragt
- Ihr das Gefühl von echtem Papier zu schätzen wisst
Das Beste aus beiden Welten: Der Kindle Scribe Colorsoft
Vor Kurzem hat die Kindle-Familie Nachwuchs bekommen: Der Kindle Scribe Colorsoft vereint das Farbdisplay des Kindle Colorsoft mit den Schreibfunktionen des Kindle Scribe und erweitert sie zusätzlich noch um zahlreiche KI-Funktionen, mit denen ihr euch eure Notizen oder Dokumente kurz und knapp zusammenfassen lassen könnt. Es gibt den bunten Kindle Colorsoft sowohl mit 64 GB, als auch mit 32 GB. Der Preisunterschied liegt dabei bei 50 Euro.
Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:
- Ihr gerne handschriftliche Notizen in eure Bücher eintragt und diese farbig unterlegen wollt
- Ihr gerne zeichnet, euch ein Grafik-Tablet aber zu teuer ist
- Für euch KI-Tools ein Muss sind
- Euch der hohe Preis nicht stört
Auch etwas für Erwachsene: Kindle Kids
Klar, diese Modelle richten sich in erster Linie an Kinder, aber auch für Erwachsene können sie eine gute E-Reader-Wahl sein. So ist bei allen Kindle Kids eine Hülle von Beginn an integriert und muss nicht extern hinzugekauft werden. Außerdem müsst ihr euch nicht mit Werbung herumschlagen und sollte das Gerät innerhalb der ersten zwei Jahre kaputtgehen, stellt euch Amazon einen Ersatz zur Verfügung.
Zwar könnt ihr im Kids-Modus keine Bücher mit einer Altersbeschränkung lesen, das ist aber auch die einzige Einschränkung, mit der ihr leben müsst. Außerdem lässt sich dieser Modus mit einem Passwort auch deaktivieren, dann wird euch aber wieder Werbung angezeigt. Den Kindle Kids gibt es in drei Ausführungen:
Dieser E-Reader ist etwas für euch, wenn:
- Ihr Kinder habt
- Euch eine Alterssperre beim Lesen nicht stört
- Euer E-Reader besonders robust sein soll
Das ist die beste Alternative zum Kindle
So gut die Kindles von technischer Seite auch sein mögen, sie haben einen großen Nachteil: Sie unterstützen nur das Amazon eigene E-Book-Format. Das bedeutet, dass ihr eure Bücher nur im Kindle-Store selbst kaufen könnt und nicht in anderen Stores und solltet ihr bereits eine Bibliothek mit Büchern besitzen, die nicht von Amazon ist, könnt ihr diese auch nicht auf euren neuen E-Reader umziehen. Wer bei der Software lieber mehr Freiheiten genießen möchte, sollte zu einer Kindle-Alternative greifen.
Eine besondere Marke ist am Prime Day sogar ebenfalls reduziert. Das ist selten, da Amazon logischerweise nicht die direkte Konkurrenz unterstützen will. Die Rede ist von Viwoods, die mit zwei Modellen in der Rabatt-Aktion vertreten sind. Zum einen mit dem AiPaper Stylus Pro, einer Alternative zum Kindle Scribe, die ebenfalls auf KI-Features setzt und direkt mit Schutzumschlag und Stift versendet wird. So wird das nächste Meeting zum Kinderspiel.
Das andere Modell ist der Viwoods AiPaper Reader C, ein E-Reader im Smartphone-Format, der sich mit einer Hand bedienen lässt. Darauf lassen sich auch Notizen festhalten und mithilfe von KI zusammenfassen, er ist aber wesentlich handlicher. Wer also einen E-Reader sucht, der wirklich in jeder Hosentasche transportieren lässt, sollte hier zuschlagen.Schnappt euch hier die Alternative zum Kindle bei Amazon