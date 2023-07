Prime Day-Angebot: Meta Quest 2 günstig schnappen und Amazon-Gutschein geschenkt bekommen

Die Meta Quest 2 gibt es nicht nur günstiger, ihr bekommt auch noch einen Amazon-Gutschein kostenlos dazu.

Bei Amazon bekommt ihr jetzt das VR-Headset Meta Quest 2 im Angebot, und zwar für 349,99€ statt 449,99€ in der Version mit 128GB und für 399,99€ statt 549,99€ in der 256GB-Variante. Das sind zwar an sich schon gute Preise, zu einem Top Deal wird das Angebot aber dadurch, dass ihr noch einen 50€ Amazon-Gutschein geschenkt dazu bekommt, wenn ihr während des Prime Day bestellt:

Der Amazon Prime Day läuft noch den ganzen 11. und 12. Juli hindurch und bietet tausende günstige Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Da die besten Deals aber schon lange vor dem Ende der Aktion ausverkauft sein können, solltet ihr besser schnell zuschlagen:

Was bietet die Meta Quest 2 VR-Brille?

Die Meta Quest 2 wird mit einigem Zubehör geliefert. Am wichtigsten sind natürlich die beiden Motion Controller.

Kabellos & komfortabel: Mit über 17 Millionen verkauften Exemplaren ist die Meta Quest 2, die früher als Oculus Quest 2 bekannt war, das erfolgreichste VR-Headset aller Zeiten. Das liegt vor allem am hohen Komfort: Die Meta Quest 2 braucht keine externen Geräte oder Kabel. Es gibt eine riesige Auswahl an Spielen, die ihr direkt auf dem Headset spielen könnt, wo immer ihr wollt und ohne großen Aufwand.

Auch mit PC verwendbar: Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Meta Quest 2 jedoch auch an einen PC anschließen und dann beispielsweise auf eure Steam-Bibliothek zugreifen. Auf diese Weise könnt ihr Spiele wie Half-Life Alyx spielen, die direkt auf der Meta Quest 2 nicht verfügbar sind.

Mehr Leistung: Im Vergleich zu m Vorgänger hat sich die Meta Quest 2 technisch stark verbessert: Die Auflösung beträgt nun 1832 x 1920 statt 1440 x 1600 pro Auge, der Arbeitsspeicher ist 6 statt 4 GB groß. Außerdem verfügt sie über einen deutlich stärkeren Prozessor, weshalb einige der Spiele, die direkt auf der Quest laufen, inzwischen nur noch mit Quest 2 und nicht mehr mit dem Vorgänger kompatibel sind.