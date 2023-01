Schnappt euch jetzt ein Gratis-Spiel für Switch - mit Amazon Prime Gaming

Seit dem letzten Jahr bietet Amazon mit Prime Gaming zusätzliche Vorteile für alle mit einem Amazon Prime-Abo an. Dazu gehören unter anderem kostenlose Spiele sowie diverse Ingame-Inhalte. Bei den Spielen handelte es bislang hauptsächlich um PC-Titel, aber aktuell könnt ihr auch Codes für einen kostenlosen Switch-Titel abstauben.

Um welchen Titel handelt es sich? Das Spiel heißt Mom Hid My Game! und erschien ursprünglich im Jahr 2017. Darin versteckt – wie der Name schon vermuten lässt – eure Mutter eure Konsole und ihr müsst sie finden. Das passiert in zig unterschiedlichen und teils kuriosen Minispielen, die von der Aufmachung und der Art des Humors an die Wario Ware-Spiele erinnern.

In diesem Trailer könnt ihr euch einen kurzen Eindruck vom Spiel verschaffen:

1:19 Mom Hid My Game! - Trailer zur Minispiel-Sammlung für Nintendo Switch

Lohnt sich das Gratis-Spiel für die Switch?

Der Titel ist auch abseits des Prime-Angebots mit knapp 5 Euro ziemlich günstig, aber ihr wisst ja: Einem geschenkten Gaul und so. Bei Metacritic liegt Mom Hid My Game derzeit bei einem Schnitt von 73, laut den verfügbaren Reviews handelt es sich um ein nettes kleines Spielchen für zwischendurch. Einen genialen Blockbuster, der euch monatelang unterhält, solltet ihr aber natürlich nicht erwarten.

Was muss ich beachten? Laut Amazon sind die Codes limitiert, wenn ihr also noch einen abstauben wollt, solltet ihr euch beeilen. Voraussetzung dafür ist eine Amazon Prime Gaming-Mitgliedschaft, die in jedem Prime-Abo enthalten ist. Unter diesem Link könnt ihr den Code dann anfordern. Alle weiteren Infos zum Service findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

7 1 Mehr zum Thema Amazon Prime Gaming: Kostenlose Spiele, Preise & mehr - Alle Infos in der Übersicht

Wer übrigens noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Service für insgesamt 30 Tage testen und in diesem Zeitraum die Vorteile ohne Kosten nutzen. Denkt allerdings daran, bei Nichtgefallen rechtzeitig zu kündigen, denn nach dem Probemonat fallen die normalen Gebühren an.