PS Now im Juni 2020: Spielt jetzt einen der besten Shooter 2019

Neue PS Now-Games im Juni 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten kommen neben den drei großen Spielen endlich auch wieder fünf Evergreens dazu, die auf unbestimmte Zeit spielbar sein werden.

Ab sofort verfügbar:

Die Hauptspiele vorgestellt

Metro Exodus

Darum geht's: Der Ego-Shooter spielt im Jahr 2036. Der Spieler schlüpft erneut in die Rolle von Artyom, der diesmal den Untergrund verlassen muss und eine Reise durch das postapokalyptische Russland antritt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr bei euren Shootern mehr braucht, als nur Action oder Mehrspieler. Metro Exodus besticht durch seine Charaktere, emotionale Momente und eine insgesamt mitreißende Geschichte.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr dem Setting nichts mehr abgewinnen könnt. Auch wenn Metro mit dem postapokalyptischen Russland schon anders ist, als andere Vertreter, ist es am Ende immer noch eine zerstörte Welt.

Mehr Informationen bekommt ihr im GamePro-Test zu Metro Exodus.

Dishonored 2

Darum geht's: In Dishonored 2 schleicht und meuchelt ihr euch durch eine tropische Kolonie. Der Spieler übernimmt entweder wieder den Assassinen Corvo Attano oder aber die weibliche Heldin Emily Kaldwin, die sich beide in ihren Fähigkeiten unterscheiden: Während Corvo etwa auf Teleportation setzt, macht sich Emily einen Greifhaken zueigen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr eine dichte Atmosphäre in Spielen mögt, die von einer glaubwürdigen Welt unterstützt wird. In Dishonored 2 fühlt sich Karnaca wirklich lebendig an und wird durch ein wundervolles Worldbuilding dem Spieler näher gebracht.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr Stealth einfach nicht mögt. Das Spiel gibt euch zwar die Wahl, aber es belohnt langsames und ruhiges Vorgehen deutlich mehr.

Mehr Informationen bekommt ihr im GamePro-Test zu Dishonored 2.

Diese Spiele verlassen den Service

Diese Spiele sind nicht mehr verfügbar:

Regelmäßig verlassen Spiele den Service, die ihr ab dem Punkt weder streamen noch herunterladen könnt. Auch bereits heruntergeladene Spiele verlieren ab heute ihre Gültigkeit, wenn sie bei PS Now nicht mehr verfügbar sind.