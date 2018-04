PS Now im April 2018 - 15 neue Spiele zum Streaming-Service hinzugefügt

Der April bringt uns nicht nur die neuen kostenlosen PS Plus-Spiele, sondern serviert uns auch weitere Titel für PS Now. Sony hat dem hauseigenen Streaming-Service insgesamt 15 zusätzliche PS4-Spiele hinzugefügt.

Einige Spiele, die vorher für PS3 verfügbar waren, haben ein technisches Update erhalten und können jetzt auch auf Sonys aktueller Konsole oder über PC via PS Now gespielt werden. So wie zum Beispiel Saints Row: Gat out of Hell und The Unfinished Swan.

Diese PS4-Spiele sind neu bei PS Now:

PlayStation Now ist ein kostenpflichtiger Abo-Service und bietet unbegrenzten Zugriff zu einer Bibliothek mit über 600 Spielen, die ihr ohne Download per PS4 oder PC streamen könnt. Jeden Monat werden neue Titel zur Auswahl hinzugefügt.

Welchen zusätzlichen Titel spielt ihr zuerst?