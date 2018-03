PS Plus im April 2018 - Das sind die Gratis-Spiele für PS4, PS3 & Vita

Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für den April 2018 offiziell enthüllt. Zu den PS4-Headlinern zählt diesmal Mad Max, das uns einen eigenen Geländewagen bauen und damit durch die Einöden des verschmorten Australiens der Zukunft fahren lässt.

Test zum Mad Max

Wie gut ist das Endzeit-Actionspiel?

Außerdem noch am Start: Trackmania Turbo. In der Liste unten findet ihr alle neuen Gratis-Spiele des April 2018-Angebots.

PlayStation Plus im April 2018

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS4, PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)

Unten stellen wir euch jeden einzelnen neuen PS Plus-Titel mit Trailer und Beschreibung vor und verraten, für wen sich der Download lohnt und für wen nicht.

Mad Max (PS4)

Darum geht es: Mad Max hat sich als draufgängerischer Protagonist bereits auf der Kinoleinwand einen Namen gemacht, auch das passende Videospiel nimmt euch mit in eine post-apokalyptische Wüste. Ihr erkundet die offene Welt in eurem Geländewagen, den ihr nach und nach mit gefundenen Baumaterialien aufmotzt, um noch gefährlichere Gebiete zu erschließen. Dabei legt ihr euch natürlich auch mit gesetzlosen Banditen an und stürmt in actiongeladenen Kämpfen Festungen in der Einöde.

Für wen sich der Download lohnt: Action-Fans, die brachiale Kämpfe mögen und kein Problem mit repetitiven Mechaniken haben

Wer sich den Download sparen kann: Alle, die Wert auf eine packende Story mit abwechslungsreichem Setting legen

Geeignet für Fans von: Just Cause, Far Cry

Trackmania Turbo (PS4)

Darum geht es: Trackmania Turbo ist ein Arcade-Racer, in dem wir auf 200 unterschiedlichen Strecken in vier verschiedenen Umgebungen zeigen, was in uns steckt. Die Strecken zeichnen sich vor allem durch ihre knallbunte umgebung und die völlig verrückten Kurven und Loopings aus.

Für wen sich der Download lohnt: Der Download lohnt sich für jahrlelange Trachmania-Fans und alle, die Arcade- und Fun-Racer wie Mario Kart 8 oder Forza Horizon 3 mögen.

Wer sich den Download sparen kann: Fahrsimulationsfans sollten sich den Download nocheinmal überlegen. Hier steht eindeutig der Spaß im Vordergrund.

Geeignet für Fans von: Mario Kart 8, Forza Horizon 3

In Space We Brawl (PS4, PS3)

Darum geht es: In Space We Brawl ist ein Twin-Stick-Shooter im Weltraum für bis zu vier Spieler im lokalen Koop. Schnappt euch ein paar Kumpels, wählt euer Raumschiff und eine Waffe aus über 100 Kombinationen und tretet gegeneinander an. Es gibt auch eine Solokampagne mit 8 unterschiedlichen Gebieten und Gefahren wie Schwarze Löcher, Aliens und Asteroiden.

Für wen sich der Download lohnt: Für alle, die auf Space-Shooter stehen, keinen Wert auf Grafik legen und hin und wieder ein paar Freunde daheim auf dem Sofa haben.

Wer sich den Download sparen kann: Wer das Weltall öde findet oder Twin-Stick-Shootern nichts abgewinnen kann. Den grellen Farbstil wird außerdem nicht jeder mögen.

Geeignet für Fans von: Xenoraid, Geometry Wars

Toy Home (PS3)

Darum geht es: In Toy Home sitzt ihr am Steuer eines Spielzeugautos, das durch unterschiedliche Räume saust. Dabei müsst ihr herumliegenden Spielsachen wie Soldatenfiguren ausweichen und verstreute Münzen sammeln und Medaillen einheimsen, bevor die Zeit abläuft. Neben der Kampagne gibt es einen Zweispieler-Duellmodus (on- und offline).

Für wen sich der Download lohnt: Wer auf Miniatur-Racer steht und gern in alten Kindheitserinnerungen schwelgt, sollte sich Toy Home laden.

Wer sich den Download sparen kann: Wer eine halbwegs realistische Fahrphysik oder ein motivierendes Rennspiel erwartet. Toy Home richtet sich vornehmlich an junge Spieler.

Geeignet für Fans von: Micro Machines, Beach Buggy Racing

99 Vidas

Darum geht es: 99 Vidas vereint so ziemlich alles, was andere berühmte Beat'em'Ups der 80er und 90er ausmacht: 16-Bit-Pixelgrafik, Horden von Feinden, die mit Spezialattacken aus dem Bildschirm gepfeffert werden und ein richtig cooler Soundtrack. Mit 11 spielbaren Charakteren, 6 Stages mit 6 Bosskämpfen einem Versus-Mode und der Möglichkeit, mit bis zu 3 Spielern lokal und online im Koop zu kämpfen, erfüllt 99 Vidas die Wünsche eines jeden Brawlerfan.

Für wen sich der Download lohnt: Fans von Sidescroller Beat'em'Ups wie Final Fight, Double Dragon oder Streets of Rage

Wer sich den Download sparen kann: Jeder, der von Tekken oder anderen Fighting Games die Nase voll hat.

Geeignet für Fans von: Tekken, Final Fight

Q*Bert: Rebooted

Darum geht es: Ihr steuert den runden, namensgebenden Q*Bert durch Levels voller bunter Würfel. Das Geschicklichkeitsspiel ist von Kunstwerken von M. C. Escher inspiriert und basiert auf dem Arkade-Spiel aus den 1980ern.

Für wen sich der Download lohnt: Für Fans von Geschicklichkeitsspielen, die gerne in Nostalgie schwelgen

Wer sich den Download sparen kann: Für alle, die mit Retro- und Arkade-Spielen nichts anfangen können

Geeignet für Fans von: Frogger, Centipede

Die neuen Gratis-Spiele stehen ab Dienstag, den 3. April, im PS Store zum Download bereit. Ihr habt also noch etwa eine Woche Zeit, um euch die PS Plus-Spiele des März 2018-Lineups zu sichern. Diese zählen übrigens zu den Besten seit einigen Monaten und bieten mit dem beinharten Bloodborne einen düsteren Blockbuster, der sowohl in unserem Test als auch bei Fans hervorragend ankam.

PS Store - Oster-Angebote-Sale gestartet

viele hochkarätige PS4-Spiele reduziert

Außerdem kündigte der offizielle PlayStation Blog an, dass uns ab März 2019 nur noch PS4-Spiele bei PS Plus erwarten.

Welches PS Plus-Spiel zockt ihr zuerst?