25% auf PS Plus: Jetzt 12 Monate günstig sichern im Days of Play Angebot bei Amazon

Zu den Days of Play gibt es PS Plus günstig im Angebot, Amazon hat das passende Guthaben dafür.

Die Sony Days of Play wurden gestartet, was bedeutet, dass ihr bis zum 12. Juni zahlreiche Sonderangebote rund ums Gaming mit PS5 und PS4 abstauben könnt. Neben Spielen und Zubehör bekommt ihr auch PS Plus günstiger: Auf 12 Monate gibt es jetzt 25 Prozent Rabatt. Das gilt sowohl für das Essential- als auch für das Extra- und Premium-Abo. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt PS-Store-Guthaben in der passenden Höhe holen:

Die Links führen zum Guthaben für deutsche PS-Store-Konten. Für österreichische Konten gibt es entsprechende Angebote, die ihr auf dieser Übersichtsseite finden könnt:

Jetzt PS Plus günstig für Diablo 4 sichern

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Das Angebot ist die ideale Gelegenheit, um sich das Abo bei PS Plus rechtzeitig zum Start von Diablo 4 günstig zu sichern. Für Diablo 4 ist PS Plus nämlich zwingend notwendig, da der ARPG-Hit nur online spielbar ist. Die Investition dürfte sich immerhin lohnen, in unserem großen GamePro-Test hat Diablo 4 nämlich stolze 94 Punkte geholt.

Days of Play: Spiele für PS5 und PS4 im Angebot

Neben PS Plus könnt ihr während der Days of Play auch große PS4- und PS5-Hits günstig abstauben.

Wie gesagt, gibt es während der Days of Play auch Spiele für PS4 und PS5 im Sonderangebot. Dabei handelt es sich vor allem um große Exklusivhits wie beispielsweise God of War Ragnarök, The Last of Us Part 1 und Horizon Forbidden West. Auswahl und Preise der Angebote können sich von Shop zu Shop stark unterscheiden. Es lohnt sich also zu vergleichen:

Dabei solltet ihr beachten: Auch wenn der Sale noch bis zum 12. Juni läuft, können einzelne Angebote schon sehr viel schneller ausverkauft sein. Außerdem können sich die Preise im Laufe der Aktion ändern. Gerade Amazon ist bekannt dafür, sich immer wieder der Konkurrenz anzupassen.

