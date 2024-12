PS Plus: Im Dezember 2024 werden euch wieder 16 Spiele weggenommen - Das sind alle Abgänge der Extra-Bibliothek

Auch im Dezember gibt es wieder eine Handvoll Abgänge bei PS Plus Extra.

Mitte Dezember enthüllt Sony die neuen Titel für PlayStation Plus Extra (und Premium). Jedoch müssen wir uns wie gewohnt auch wieder von einigen Titeln verabschieden. Bislang sind 16 Titel bekannt, die PlayStation Plus Extra am 17. Dezember verlassen werden. Wir listen alle für euch auf (via GameRant).

PS Plus Extra im Dezember 2024 - Alle bislang bekannten Abgänge

Wann verlassen die Spiele die PS Plus Extra-Bibliothek? Am Dienstag (17. Dezember 2024), zwischen 12/13 Uhr mittags.

Dead Island: Definitive Edition Dead Island: Riptide - Definitive Edition Evil Genius 2: World Domination GigaBash Grime Judgment Mega Man 11 Mega Man: Legacy Collection Mega Man: Legacy Collection 2 Metal: Hellsinger Moonscars Prodeus Soulstice Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Tinykin Vampire: The Masquerade - Coteries of New York

Zu den Abgängen zählt unter anderem der Zombie-Klopper Dead Island: Definitive Edition, den ihr euch hier im Trailer anschauen könnt:

6:09 Dead Island ist zurück - USK-Veröffentlichung der Definitive Editions in Deutschland - USK-Veröffentlichung der Definitive Editions in Deutschland

Erste PS Plus Premium-Spiele fürs Dezember 2024-Lineup bereits bekannt

Aber kein Grund zur Trauer, euch erwarten im neuen Monat auch neue Spiele: Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums der PlayStation hat Sony bereits drei Klassiker enthüllt, die ihr zwar nicht mit dem Extra-, aber dafür mit dem Premium-Abo ab Dezember zocken könnt:

Wann werden die restlichen Extra- und Premium-Titel im Dezember enthüllt?

Die Enthüllung der restlichen Titel des Dezember-Lineups für die beiden Abostufen Extra und Premium dürfte dann Mitte Dezember erfolgen. In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele stets am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Damit ergeben sich diesmal der 11. Dezember 2024 für die Ankündigung und der 17. Dezember 2024 für die Live-Schaltung der Titel in der PS Plus-Sparte.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

Über welche PS Plus-Abgänge seid ihr im Dezember am traurigsten?