PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Unser FAQ-Artikel soll euch bei der Entscheidung helfen, ob ihr euch ein PlayStation Plus-Abo kaufen sollt oder nicht. Dafür beantworten wir die wichtigsten Fragen zu Sonys Online-Service, beispielsweise wie teuer er ist, welche Vorteile er mit sich bringt und mehr.

Hinweis: Brennen euch Fragen unter den Nägeln, die wir hier nicht beantworten, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Ein Artikel in dieser Art ist außerdem zu Xbox Live erschienen.

Alle Fragen & Antworten zu PlayStation Plus

Was ist PS Plus?

PS Plus ist eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft des PlayStation Network, das Sony im Juni 2010 eingeführt hat. Erwerbt ihr ein Abo, dann profitiert ihr von einer Reihe unterschiedlichster Vorteile.

Wie teuer ist PS Plus?

Die Preise von PlayStation Plus variieren je nach Länge des Abonnements. Zudem ist der Service seit August 2019 etwas teurer geworden. Wir listen euch alle aktuellen Preise für den Service auf:

1 Monat PS Plus: 8,99 Euro

8,99 Euro 3 Monate PS Plus: 24,99 Euro

24,99 Euro 12 Monate PS Plus: 59,99 Euro

Zuweilen gibt's PS Plus aber günstiger zu kaufen: die 12 monatige Mitgliedschaft ist bei Händlern wie Amazon oder im PS Store selbst ab und zu mal im Angebot, haltet also die Augen offen.

Was für Vorteile hat ein PS Plus-Abo?

Besitzt ihr eine PS4, dann ist eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft unabdingbar, wenn ihr im Online-Multiplayer spielen wollt. Außerdem bekommt ihr mit PS Plus jeden Monat Zugriff auf PS4-Spiele, die ihr ohne Zusatzkosten aus dem PS Store laden könnt. Das ist aber längst nicht alles, es gibt weitere Vorteile:

ihr bekommt Exklusiv-Rabatte auf Spiele im PS Store

exklusive Themes und Designs, die ihr mit PS Plus gratis laden könnt

Zugriff auf 100GB Cloud-Speicher, in den ihr jederzeit eure Spielstände hochladen könnt

nehmt verfrüht oder an exklusiven Beta- oder Alpha-Tests bestimmter Spiele teil

erhaltet zeitlich begrenzte Angebote auf bestimmte Marken durch PS Plus Rewards

Was für Spiele gibt es bei PS Plus?

PS Plus bietet Abonnenten ein monatlich wechselndes Angebot an Spielen, die sie ohne Zusatzkosten aus dem PS Store heruntergeladen werden. Seit Februar 2019 gibt's jeden Monat zwei Gratis-Games für PS4. Alle vergangenen PS Plus-Lineups führen wir hier für euch auf, damit ihr euch ein Bild von den bisherigen Spielen machen könnt:

Wann werden neue PS Plus-Spiele bekanntgegeben?

Die Bekanntgabe der neuen PS Plus-Spiele des Monats erfolgt in der Regel am letzten Mittwoch des Monats. Die PS Plus-Spiele im November 2019 wurden beispielsweise am 30. Oktober enthüllt.

Ausnahmen sind aber nicht ausgeschlossen: Die Oktober 2019-Titel wurden nämlich nicht am letzten Mittwoch des Monats um 17.30 Uhr enthüllt, sondern einen Tag vorher im Zuge eines Sony-State of Play-Events.

Ab wann kann ich neue PS Plus-Spiele im PS Store herunterladen?

PS Plus-Games des Vormonats werden in der Regel an jedem ersten Dienstag im Monat durch die neuen Spiele ersetzt. Die PS Plus-Spiele im November 2019, die am 30. Oktober angekündigt werden, wandern beispielsweise am Dienstag, den 5. November in den PS Store.

Was ist PS Plus Rewards?

Hinter PS Plus Rewards steckt ein Belohungssystem für Mitglieder des kostenpflichtigen Service, das monatlich mit wechselnden Rabatte unterschiedlicher Marken winkt. Die Belohnungen sollen das Playstation Plus-Abonnement attraktiver machen und gleichzeitig den Wegfall der PS3- und Vita-Spiele aus dem monatlichen Gratis-Lineup kompensieren. Diese Rewards gab es in den letzten Monaten:

Wo kaufe ich ein PS Plus-Abo?

im PlayStation Store über die PS4

online im PlayStation Store

mit einer PlayStation Plus-Geschenkkarte aus einem Geschäft oder Online-Händler (Gutscheincode)

Wie bezahle ich PS Plus? Kauft ihr PS Plus im PS Store über das PlayStation-Network, benötigt ihr eine gültige Zahlungsart. Ihr könnt mit unter anderem Kreditkarte, via PayPal oder PSN-Guthaben bezahlen.

Ihr wollt euer PS Plus aufladen/verlängern? Dazu holt ihr euch einfach eine neue Mitgliedschaft im PS Store oder beim Händler.

Wie aktiviere ich meinen PS Plus-Code?

Geht über eure PS4 in den PlayStation Store und scrollt im seitlichen Menü ganz runter zum Punkt Codes einlösen Gebt euren Code dort ein (auf Groß- und Kleinschreibung müsst ihr nicht achten) und wählt [Einlösen] aus. Das Guthaben bzw. der Inhalt wird damit eurem PSN-Konto gutgeschrieben

Wie deaktiviere ich die automatische Verlängerung meines PS Plus-Abos?

Habt ihr im PSN eurer PayPal-Konto oder eure Kreditkarte hinterlegt, verlängert sich eure Mitgliedschaft nach Ablauf der Abolaufzeit nämlich automatisch. Wenn ihr eurer PS Plus-Abo nicht mehr behalten wollt, müsst ihr die standardmäßig eingestellte Auto-Verlängerung deaktivieren.

So geht's:

Öffnet auf der PS4 über die Menüleiste im Hauptmenü den Menüpunkt PlayStation Plus. Wählt oben rechts den Menüpunkt Mitgliedschaft verwalten und Abonnement aus Hier könnt ihr nun ganz unten die automatische Verlängerung ausschalten

Bei einer automatischen Verlängerung wird die Gebühr von eurem PSN Guthaben-Konto oder von einer hinterlegten Kreditkarte abgezogen. Behaltet also euer Ablaufdatum im Blick damit keine ungewünschten Kosten entstehen.

Glücklicherweise könnt ihr aber ein erworbenes PS Plus-Abo innerhalb von 14 Tagen stornieren.

Wie kündige ich mein PS Plus Abo?

Nach dem Erwerb einer PS Plus-Aboverlängerung habt ihr 14 Tage lang Zeit, um euer Abo zu stornieren und eine Rückerstattung einzufordern. Die Frist von 14 Tagen bezieht sich auf die Zeit, die ihr zum Senden des entsprechenden Formulars benötigt.

Das Formular für die Rückerstattung findet ihr beim offiziellen Support von Sony. Hierbei müsst ihr folgende Daten angeben/parat haben:

eure PSN-Online-ID

eure Anmelde-ID (E-Mail-Adresse)

euer Geburtsdatum

den Namen des Kaufs, den ihr erstattet haben wollt

Bedenkt dabei: Das Geld erhaltet ihr in Form von PSN-Guthaben.

Ihr erhaltet ebenfalls eine Rückerstattung, wenn ihr euer Abo bereits genutzt habt, also online gespielt oder PS Plus-Gratis-Spiele geladen habt. Allerdings reduziert Sony in diesem Falle eure Erstattung entsprechend.

Welche Fragen habt ihr noch zu PS Plus?