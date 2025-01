PS Plus Essential im Januar 2025: Alle drei neuen Gratis-Spiele und ihre Downloadgrößen im Überblick

Hier sind alle Januar-Titel bei PS Plus und ihre Downloadgrößen.

Sony hat in der vergangenen Woche enthüllt, welche PS Plus-Spiele uns diesen Monat im Januar-Lineup der Essential-Abostufe erwarten. Falls ihr die Ankündigung aufgrund der Weihnachtsfeiertage verpasst habt, dann führen wir hier für euch noch einmal alle neuen Gratis-Spiele für euch auf.



Mittlerweile hat der Twitter-/X-Kanal PlayStation Game Size auch die Downloadgrößen der drei neuen Bonus-Titel des Januar 2025-Aufgebots von PS Plus Essential herausgestellt. Insbesondere für Suicide Squad: Kill The Justice League müsst ihr ordentlich Platz auf eurer PS5-SSD freischaufeln.

Suicide Squad: Kill the Justice League: PS5 : 79.430 GB

Need For Speed Hot Pursuit Remastered: PS4 : 31.555 GB

The Stanley Parable: Ultra Deluxe: PS4 : rund 5.100 GB PS5 : 5.776 GB



1:32 Suicide Squad: Kill the Justice League - Neuer Trailer macht noch einmal heiß auf den Release

Autoplay

Ab wann sind die PS Plus Essential-Spiele (Januar 2025) verfügbar? Die Titel des Januar-Lineups werden am Dienstag, dem 07. Januar 2025, zwischen 12 und 13 Uhr mittags im PlayStation Store freigeschaltet. Mit entsprechendem Abo könnt ihr sie dann ohne weitere Zusatzkosten aus der PS Plus-Sektion herunterladen.

Wann werden die Januar 2025-Spiele für Extra und Premium enthüllt? Die Ankündigung der frischen Bonus-Titel für Extra und Premium findet am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, statt. Die Freischaltung der Spiele erfolgt dann am Dienstag darauf (21. Januar 2025).

Alle wichtigen Informationen zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Auf welche PlayStation Plus Essential-Spiele freut ihr euch in diesem Monat besonders und warum? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion!