PS Plus Essential im Mai 2023: Neue Gratis-Spiele für PS5 und PS4 jetzt enthüllt, dank Leak

Diese Titel bringt Sony im Mai 2023 ins PS Plus Essential-Abo.

Die PS Plus Essential-Spiele für den Mai 2023 sollen zwar erst im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben werden, aber wie schon in den vergangenen Monaten sind auch dieses Mal die Spiele vorab durchgesickert. Der Leak stammt von dealabs.com und nennt folgende drei Titel, die im Mai 2023 ins Essential-Abo wandern sollen.

Diese Spiele gibt es im Mai 2023 angeblich bei PS Plus Essential

Wie realistisch ist der Leak? Dealabs hat bereits in der Vergangenheit PS Plus-Spiele "korrekt" geleakt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese drei Titel tatsächlich im Mai 2023 bei PS Plus landen, ist also sehr hoch.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Mai 2023 herunterladen? Die Veröffentlichung der neuen Essential-Titel folgt schon seit Monaten einem regelmäßigen Muster, weswegen wir davon ausgehen, dass die Spiele auch im Mai am ersten Dienstag des neuen Monats live gehen. In diesem Fall wäre das der 2. Mai 2023.

Um welche Uhrzeit kann ich mit der Freischaltung rechnen? In den letzten Monaten wurden die PS Plus-Spiele immer um die Mittagszeit veröffentlicht, das wird auch dieses Mal der Fall sein.

Die geleakten PS Plus Essential-Spiele im Detail

Grid Legends

1:33 Grid Legends: Seht euch den Trailer zum neuen Rennspiel von Codemasters an

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Rennspiel

Darum geht's: Grid Legends erweckt zwar den Eindruck einer Rennsimulation, ist im Kern aber ein klassisches Arcade-Rennspiel. Ihr düst mit diversen Autos über Rennkurse, versucht euch im Solo-Modus in der Kampagne "Driven to Glory" oder versucht euch in Multiplayer-Rennen.

Chivalry 2

3:09 Chivalry 2: Brachiale Kämpfe, eine Prise Humor und die Closed Beta im Gameplay-Trailer

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Action

Chivalry 2 ist der Nachfolger von Chivalry: Medieval Warfare aus dem Jahr 2012. Für den Multiplayer-Actiontitel aus der First-Person-Perspektive ließ sich der Entwickler Torn Banner Studios nach eigenen Angaben von epischen Schlachten in Mittelalter- und Fantasy-Filmen inspirieren. Entsprechend stehen brachiale Kämpfe mit Schwertern, Äxten, Speeren & Co. im Vordergrund.

Descenders

1:06 Descenders: Mit dem Multiplayer-Rennspiel rast ihr zufällig generierte Berge herunter

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Rennspiel

In Descenders radelt ihr durch allerlei unterschiedliche Biotope, also beispielsweise über Berge, durch Wälder oder durch Sand und Matsch. Descenders wird von dem niederländischen Entwicklerstudio RageSquid als "Action-Rad-Videospiel" beschrieben. Jeder Level des Spiels wird prozedural generiert, neben einer guten Platzierung geht es zudem darum, Tricks und Stunts auf den Strecken zu landen.

Denkt an die PS Plus Essential-Spiele im April!

Wenn neue PS Plus-Spiele kommen bedeutet das meist auch, dass die Titel des Vormonats bald nicht mehr ohne zusätzliche Kosten zu bekommen sind. Denkt also daran, euch in den kommenden Tagen die April-Spiele in eurer Bibliothek zu sichern, bevor sie nicht mehr verfügbar sind.

Hier könnt ihr noch einmal nachlesen, welche PS Plus Essential-Spiele im April hinzukamen:

Achtung: Im Mai verschwindet die PS Plus Collection!

2:25 Trailer zeigt alle PS Plus-Spiele, die ihr für PS5 bekommt

Angekündigt war es schon länger, der Zeitpunkt der endgültigen Abschaltung der PS Plus Collection naht nun aber. Alle PS5-Besitzer*innen mit PS Plus-Abo, die sich die Collection aus 19 Gratis-Titeln noch nicht gesichert haben, sollten das also schleunigst tun, denn lange Zeit ist nun nicht mehr.

Wann wird die Collection genau eingestellt? Am 9. Mai 2023. Denkt also unbedingt daran, euch alle Titel der Sammlung in eurer Bibliothek zu sichern!

Welcher PS Plus Essential-Titel aus dem Mai 2023 ist euer Favorit?