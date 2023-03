PS Plus Essential im April 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Das sind die Titel für PS Plus Essential im April 2023.

Wie jeden Monat gibt es auch im April 2023 für alle mit einem PS Plus-Abo wieder Spiele, die ihr euch ohne Zusatzkosten runterladen könnt. Jetzt hat Sony die neuen Titel auf dem PlayStation-Blog offiziell enthüllt. Wir stellen sie euch genauer vor.

Diese Spiele gibt es im April 2023 bei PS Plus

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im April 2023 verfügbar? Die Spiele gehen standardmäßig am ersten Dienstag des neuen Monats live, diesmal ist das also der 4. April 2023. Die Freischaltung erfolgt in der Regel um die Mittagszeit.

Das sind die neuen PS Plus-Spiele

Meet Your Maker

2:49 Meet your Maker kommt direkt zum Release zu PS Plus, neuer Trailer veröffentlicht

Plattform: PS4, PS5

: PS4, PS4 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Meet Your Maker erscheint direkt zum Release bei PS Plus. Der Multiplayer-Shooter wird eine Mischung aus Aufbau- und Überfall-Spiel. Das heißt, ihr baut eine eigene Basis auf und sichert sie mit Fallen, Wachen und Co., bevor ihr auszieht, um die Basen anderer Spieler*innen zu überfallen und euch ihren Loot zu sichern.

Wollt ihr mit Freund*innen zusammen spielen, könnt ihr außerdem im Koop als Zweier-Team antreten.

Sackboy: A Big Adventure

1:52 Sackboy: A Big Adventure - Neuer Trailer stellt die Story des Koop-Abenteuers vor

Plattform: PS4, PS5

: PS4, PS4 Genre: Plattformer

Darum geht's: Sackboy: A Big Adventure ist ein Multiplayer-Plattform-Adventure. Ihr hüpft und klettert durch die 3D-Welt und absolviert dabei verschiedene Level vom dichten Dschungel über Unterwasserreiche bis hin zum Weltraum.

Ihr könnt das Spiel sowohl alleine im Rennen gegen die Zeit absolvieren als auch in Teams aus zwei bis vier Spieler*innen gemeinsam zocken. Einige Levels sind sogar nur im Koop verfügbar.

Mehr zum Spiel könnt ihr im GamePro-Test nachlesen:

Tails of Iron

1:40 Tails of Iron - Trailer zeigt Action-RPG mit einer Ratte in der Hauptrolle

Plattform: PS4, PS5

: PS4, PS4 Genre: Action

Darum geht's: Das handgezeichnete RPG-Abenteuer Tails of Iron spielt in einem mittelalterlich anmutenden Land, das von Krieg geplagt ist. Als Rattenprinz Redgi müsst ihr den Frosch-Clan aus eurem Land verbannen und euch dabei brutalen Kämpfen stellen. Immerhin seid ihr nicht allein, denn euch stehen unterschiedliche Gefährten zur Seite.

Mehr zu Tails of Iron könnt ihr auch in unserer Spielevorstellung nachlesen:

Vergesst nicht die PS Plus Essential-Spiele im Januar

Bevor die neuen PS Plus Essential-Spiele im April live gehen, könnt ihr euch noch für ein paar Tage die Gratis-Spiele des Vormonats sichern, um sie eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Welche Spiele im laufenden Monat Teil des Abos sind, stellen wir euch hier genauer vor:

Schnappt euch noch die PS Plus-Collection

2:25 Trailer zeigt alle PS Plus-Spiele, die ihr für PS5 bekommt

Besitzt ihr neben einem PS Plus-Abo auch eine PS5, könnt ihr euch außerdem auch die PS Plus-Collection noch für kurze Zeit sichern. Aktuell bekommt ihr dort noch 19 Gratis-Titel, die ihr eurer Bibliothek hinzufügen könnt.

Aber nicht mehr lange! Die PS Plus Collection wird nämlich bereits am 9. Mai 2023 eingestellt. Alle Titel der Sammlung, die ihr euch bis dahin gesichert habt, dürft ihr dauerhaft behalten, alle anderen sind dann weg.

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen im April, ist für euch was dabei?