PS Plus Extra/Premium im Dezember 2023 – Diese 11 Titel könnt ihr nur noch für kurze Zeit spielen

Auch im Dezember werden Spiele aus dem PS Plus-Angebot genommen.

Bald ist Dezember und dann stehen auch die letzten Spiele fest, die in diesem Jahr dem PS Plus Extra- und Premium-Katalog hinzugefügt werden. Gleiches gilt für die Abgänge. Welche Spiele Sony aus dem Abo-Angebot schmeißt, hat wie üblich PlayStation Game Size auf X (ehemals Twitter) geleakt.

Wann werden die Spiele entfernt? Bis zum 19. Dezember 2023 habt ihr noch Zeit, die unten genannten Titel zu spielen. Danach könnt ihr sie nicht mehr ohne Zusatzkosten über PS Plus Extra oder Premium spielen.

Diese 11 Spiele fliegen im Dezember aus dem PS Plus-Katalog

Unter den Spielen befinden sich zwar keine gigantischen Zeitfresser in der Größenordnung eines Baldur's Gate 3, wer aber beispielsweise das RPG-Highlight Yakuza 7: Like A Dragon (hier geht's zum Test) noch nachholen will, sollte sich trotzdem ranhalten. Für die Kampagne könnt ihr gut und gerne auch bis zu 100 Stunden aufbringen, wenn ich möglichst viel mitnehmen wollt.

6:25 Yakuza: Like a Dragon - Ankündigungs-Trailer zum verrückten JRPG

Die neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium

Welche neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele euch dagegen im Dezember 2023 erwarten, ist noch nicht bekannt. Wie immer halten wir euch diesbezüglich auf GamePro.de aber auf dem Laufenden.

Mehr zum Thema PS Plus Extra/Premium im November 2023: Das sind die neuen Spiele und das erste könnt ihr schon jetzt zocken von Eleen Reinke

Bis wir mehr wissen und neue Spiele hinzugefügt werden, schaut doch nochmal in letzten Neuzugänge rein, die wir euch oben verlinkt haben. Das November-Lineup konnte zwar nicht ganz so überzeugen, aber vielleicht ist für euch ja etwas dabei.

Vergesst außerdem nicht, dass bald auch die nächsten PS Plus Essential-Spiele anstehen. Die erscheinen jeden Monat wie gehabt vor den Extra/Premium-Titeln und sind ebenfalls Teil der beiden höheren Abo-Stufen.

Welches Spiel, das im Dezember aus dem Katalog verschwindet, wollt ihr noch schnell nachholen?