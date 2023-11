'Der schlimmste Monat': PS Plus-Fans sind von neuen Extra/Premium-Spielen im November komplett enttäuscht

Die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele für November 2023 bekommen einiges an Kritik ab.

Sony hat ganz frisch die neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel für den November enthüllt. Wie jeden Monat können natürlich nicht alle Spiele auch allen Fans gefallen, diesmal fällt die Kritik zum Lineup aber besonders laut aus.

PS Plus-Fans machen ihrer Enttäuschung Luft

Habt ihr die Ankündigung verpasst, gibt es hier noch einmal die Übersicht mit den neuen Spielen, die im November zu PS Plus Extra und Premium kommen:

PS Plus Extra/Premium November: Das sind die neuen Spiele und das erste könnt ihr schon jetzt zocken von Eleen Reinke

Die 14 neuen Titel konnten offensichtlich viele Abonnent*innen nicht überzeugen, die ihrem Ärger jetzt auf Reddit Luft machen. Neben fehlenden großen Spielen im Lineup werden auch mal wieder Beschwerden über die kürzliche Preiserhöhung der Jahresabos laut – schließlich war die offizielle Begründung von Sony hier, dass man damit ermöglichen könne, "weiterhin qualitativ hochwertige Spiele" ins Abo zu bringen.

Entsprechend fallen auch die Berschwerden vieler Fans aus:

"Wow, ich wurde eines Besseren belehrt. Sie [Sony] haben wirklich gesagt 'du kannst uns mal.'" - Aesthete18 "Was macht Sony da? Ich schätze, sie testen, wie weit sie gehen können, ehe sie Kunden verlieren" - luisbelle "Das rechtfertigt ja echt die Preiserhöhung..." - The7Reaper



"Wahrscheinlich der schlechteste Monat, den ich gesehen habe, seit es Extra/Premium gibt" - Mattyj925



"Teardown ist eine nette Ergänzung, aber es gibt nichts, was den massiven Preisansiteg rechtfertigt. Für das, was Leute zahlen, sollte jeder Monat einen Wow-Faktor haben." - Inrainbowsss

Dabei waren auch schon die neuen PS Plus Essential-Spiele im November nicht so beliebt bei Fans:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im November 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Sebastian Zeitz

Auch positive Stimmen

Trotz viel Kritik gibt es auch einige Titel, auf die Fans sich freuen oder die sie anderen empfehlen. Teardown etwa ist direkt zum PS5-Releasse in den Service gewandert und wird von PC-Spieler*innen wärmstens empfohlen.

Im Heist-Simulator könnt ihr nämlich eure gesamte Umgebung zerstören und so für massives Chaos sorgen. Anders als die restlichen Extra/Premium Titeln könnt ihr außerdem nicht erst nächste Woche sondern sofort loszocken.

2:37 In Teardown könnt ihr nicht nur einzelne Level, sondern die ganze Welt dem Erdboden gleichmachen

Daneben empfehlen viele RPG-Fans auch Dragon's Dogma, das jetzt kurz vor dem Release der Fortsetzung in den Service wandert. Und auch das Puzzle-Spiel Superliminal hat einige Fans. Hier müsst ihr mit Perspektive und Tiefenwahrnehmung arbeiten, um Rätsel zu lösen.

Was haltet ihr von den PS Plus Extra/Premium-Spielen in diesem Monat?