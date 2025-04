PS Plus Extra/Premium - Im April 2025 bekommen wir ein Spiel, das gerade 95 Punkte auf Open Critic eingesackt hat

PS Plus-Mitglieder bekommen bald wohl einen echten Hit.

Am 10. April 2025 dürfen sich alle PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder über einen echten Hit freuen, der zum Zeitpunkt des Schreibens sowohl bei Open Critic als auch bei Metacritic Traumwertungen jenseits der 90 erhalten hat. Die Rede ist von Blue Prince, das am 10. April übrigens auch direkt im Game Pass landet.

So gut wird Blue Prince auf Metacritic und Open Critic bewertet

Abgerufen am 07. April um 16:05 Uhr.

Was euch in Blue Prince erwartet, zeigt euch der untere Trailer genauer:

1:00 Blue Prince - Puzzle-Adventure kommt sowohl für PS Plus, als auch für den Game Pass

Autoplay

Darum geht's: Im Mystery-Puzzle-Abenteuer Blue Prince erben wir ein gruseliges Herrenhaus von einem verstorbenen Verwandten, na was soll da schon schiefgehen? Naja, einiges...

Um das Haus zu übernehmen, müssen wir nämlich erst 45 sich verändernde Zimmer erkunden und dort Rätsel lösen, um in den berüchtigten Raum Nr. 46 zu gelangen. Das Besondere: Blue Prince wird aus der Ego-Perspektive heraus erlebt.

Viele internationale Websites lohnen insbesondere das Rätseldesign. Laut PC Gamer ist Blue Prince die Art von Spiel, für das ihr euch freiwillig Stift und Papier zurechtlegt, um euch seitenweise Notizen zu machen.

Die unterschiedlichen Puzzles fallen vereinzelt zwar recht knackig aus und können euch gut und gerne mal ein paar Tage beschäftigen, doch wenn ihr bereit seid, euch richtig hineinzufuchsen, dann werdet ihr mit unfassbar motivierenden Aha-Momenten belohnt.

Wann werden die restlichen PS Plus Extra-/Premium-Titel für den Monat April 2025 bekannt gegeben?

Aufmerksame PlayStation-Fans werden erkennen, dass der PS Plus-Release von Blue Prince am 10. April aus Sonys typischem Veröffentlichungsmuster fällt. Die restlichen Bonus-Titel des April-Aufgebots von Extra und Premium werden nämlich erst fünf Tage später im PS Store veröffentlicht:

Enthüllung der restlichen Extra/Premium-Spiele im April 2025: Mittwoch, der 09. April

Mittwoch, der 09. April Freischaltung der April 2025-Titel im PS Store: Dienstag, der 15. April

Zur Erklärung: Sony stellt (reguläre) neue Bonus-Spiele für die Bibliotheken von Extra und Premium stets am dritten Dienstag eines Monats zum Download für Abonnent*innen bereit. Am Mittwoch zuvor werden diese Spiele offiziell enthüllt.

Mehr zum Thema Xbox Game Pass im April 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge von Sebastian Zeitz

Blue Prince wird am 10. April auch für den Game Pass Ultimate erscheinen. Alle bereits bestätigten Game Pass-Titel für diesen Monat sowie alle Abgänge findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Auf GamePro.de werdet ihr wie immer pünktlich erfahren, welche Bonus-Titel neben Blue Prince in diesem Monat außerdem für PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder zum Download bereitstehen werden.

Freut ihr euch auf Blue Prince?