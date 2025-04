PS Plus Extra und Premium für April 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele

Hier erfahrt ihr alles zu den neuen Spielen bei PS Plus Extra und Premium im April.

Der April ist da und ihr wisst, was das bedeutet – schlechte Aprilscherze, wechselhaftes Wetter und natürlich neue PS Plus-Spiele. Die neuen Titel für die Essential-Abostufe sind bereits da, heute werden aber auch die Spiele für Extra und Premium angekündigt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

06:00 Uhr Moin moin, ihr Lieben! Hier findet ihr heute alle wichtigen Infos zur PS Plus Extra/Premium-Ankündigung. Sollte es vor dem Reveal noch Leaks geben, halten wir euch hier natürlich ebenso auf dem Laufenden.

PS Plus Extra/Premium im April 2025: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 09. April 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Letzten Monat wurden die PS Plus-Spiele früher als üblich angekündigt. Das lag allerdings daran, dass die Sommerzeit-Zeitumstellung in den USA ein paar Tage früher als bei uns stattfindet. Diesen Monat sind wir also wieder bei der üblichen Zeit.

Die Ankündigung findet demnach am 9. April um 17:30 Uhr statt und die Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Spiele erfolgt am Dienstag, dem 15. April.

Die neuen PS Plus Essential-Spiele sind bereits live

Während wir uns für die Extra- und Premium-Titel immer bis Mitte des Monats gedulden müssen, gehen die Essential-Spiele immer bereits am Anfang des Monats live. Eines der Highlights ist diesmal der Shooter RoboCop: Rogue City:

1:58 RoboCop: Rogue City sieht im Gameplay-Trailer richtig schick aus

Autoplay

Alle PS Plus Essential-Spiele, die ihr im April 2025 im Abo bekommt, stellen wir euch in diesem Artikel genauer vor:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium

Wie jeden Monat verlassen auch diesmal wieder einige Spiele das Abo. Diese Titel sind nur bis zum 15. April verfügbar:

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Nour: Play With Your Food

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Alles Wichtige zum PlayStation Plus-Abo

Kennt ihr euch mit den Details von PlayStation Plus noch nicht so gut aus, findet ihr alles Wichtige in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, was die drei Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) kosten und natürlich auch, welche Vor- und Nachteile sie bieten.

Jetzt seid ihr natürlich auch gefragt: Auf welche neuen PS Plus-Spiele hofft ihr diesen Monat?