Wir schreiben den 1. August 2018 und damit folgt die offizielle Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele, die sich Abonnenten des Services diesen Monat kostenlos herunterladen dürfen. Sony hat die Gratis-Spiele für August 2018 jetzt enthüllt - und das Lineup kann sich diesmal wieder sehen lassen.

PS Plus-Mitglieder dürfen sich im August nämlich nicht nur das Open World-Gangster-Abenteuer Mafia 3 herunterladen, sondern auch den asymmetrische Horror-Multiplayer-Spiel Dead By Daylight.

Hier alle PS Plus-Spiele im Überblick:

Die PlayStation Plus-Spiele im August 2018

Ab wann sind die PS Plus-Titel im August 2018 erhältlich? Die PlayStation Plus-Spiele wandern immer am ersten Dienstag des neuen Monats in den PS Store. Die August 2018-Titel stehen ab dem 7. August 2018 zum Download bereit.

Welche Spiele lohnen sich im August 2018 bei PS+?

Wie jeden Monat wollen wir die neuen PlayStation Plus-Spiele nicht nur nennen, sondern euch auch kurz und knapp aufzeigen, was hinter den Titeln steckt. So könnt ihr entscheiden, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Hier alle PS Plus-Spiele mit Trailer, Beschreibung, Pro und Contra im Detail.

Mafia 3

Darum geht es: Mafia 3 ist der Nachfolger von Mafia 2, der im Oktober 2016 für PS4, Xbox One und PC erschien. Das Open World-Action-Spiel von Hangar 13 und 2K Games erzählt die Geschichte von Lincoln Clay, der im Jahr 1968 in der an New Orleans angelehnten Stadt New Bordeaux bei der mafiösen Organisation Black Mob mitmischt.

Das ist das Besondere: Mit New Bordeaux versetzt uns Mafia 3 an einen für Open World-Gangsterspiele eher ungewöhnlichen Handlungsort, der das Jahrzehnt des Civil Rights Movements, des Protests gegen den Vietnamkrieg und der 68er-Bewegung aufzugreifen versucht.

Kernfeatures

Action-Spiel in einer Open World

taucht ins Mafia-Milieu ein und erlebt eine Rachegeschichte

Auto fahren und Kämpfen mit Faust oder Schusswaffen

Absolvieren von Haupt- und Nebenmissionen

mehrere Enden

rund 40 Stunden Spielzeit

Mafia 3 lohnt sich, wenn… ihr Lust auf ein gut inszeniertes Gangster-Spiel habt, das mit tollen Schauspielern, dichter 60er Jahre-Atmosphäre und einer großen Spielwelt punktet.

Mafia 3 lohnt sich nicht, wenn... ihr nach einer abwechslungsreichen Open World-Erfahrung sucht, wie sie beispielsweise GTA 5 bietet. In unserem Test zu Mafia 3 erweist sich das monotone Missions-Design als einer der größten Kritikpunkte.

Mafia 3 im Test

Kann die Gangster-Action überzeugen?

Dead By Daylight

Darum geht es: Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horrorspiel, das seit 2017 für PS4 und Xbox One erhältlich ist und nach dem gleichen Muster wie Konkurrent Freitag der 13. funktioniert. Unter anderem durch Let's Plays von Gronkh ist das Spiel zum Verkaufsschlager geworden.

In Dead By Daylight stehen sich nicht etwa zwei ebenbürtige Fraktionen gegenüber, sondern ein Killer und vier (potenzielle) Opfer. Der Killer jagt die Pechvögel über die Map, während sie wiederum versuchen müssen zu überleben.

Das ist das Besondere: Dead by Daylight hat keinen Singleplayer, sondern ist ein reines Online-Multiplayer-Spiel, das auch im Jahr 2018 fortlaufend neue Inhalte wie Killer, Maps und Überlebende erhält. Im Gegensatz zu Freitag der 13. könnt ihr hier mit verschiedenen Killern und Überlebenden mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen losmorden.

Kernfeatures

vier Überlebende gegen einen Killer

Killer und Überlebende mit ganz eigener Spielweise

Teamwork ist gefragt

aktuell 10 Welten mit jeweils 5 Maps

aktuell 12 spielbare Killer

reines Online-Multiplayer-Spiel ohne Singleplayer

Dead by Daylight lohnt sich, wenn... ihr euch nach einem ordentlichen Adrenalinkick sehnt. Die asymmetrischen Matches sorgen regelmäßig für Anspannung, gerade wenn ihr euch auf Seiten der Opfer befindet. Die Killer sind hingegen nicht übermächtig, vermitteln aber dennoch ein beflügelndes Machtgefühl.

Dead by Daylight lohnt sich nicht, wenn… ihr ein optisch beeindruckendes Horror-Spiel erleben wollt. Dead By Daylight hat zwar eine tolle Soundkulisse, gruselt aber (unfreiwillig) mit hässlichen Charaktermodellen, schwachen Texturen und hakeligen Animationen.

Dead By Daylight im Test

So gut ist das Horror-Multiplayer-Spiel

Wissen ist Macht

Darum geht es: Wissen ist Macht, ebenfalls bekannt als Knowledge is Power, ist ein PS4-exklusives Quizspiel aus Sonys PlayLink-Programm, das in die Fußstapfen von Buzz tritt.

Das ist das Besondere: Als PlayLink-Spiel wird Wissen ist Macht auf der PS4 über euer Smartphone gespielt. Ein Controller kommt hier nicht zum Einsatz, dafür aber euer Allgemeinwissen in 5.000 Fragen in vielen verschiedenen Kategorien.

Wissen ist Macht lohnt sich, wenn... ihr nach einem Multiplayer-Spiel sucht, das sich gut auf Partys oder beim netten Zusammensein mit Freunden eignet.

Wissen ist Macht lohnt sich nicht, wenn… ihr Abwechslung und Langzeitmotivation erwartet. Wissen ist Macht enttäuscht mit einem repetitiven Spielablauf, sich wiederholenden Soundeffekten und Moderatorsprüchen.

Wissen ist Macht im Test

Party-Kracher oder Langeweile?

Here They Lie

Darum geht es: Here They Lie ist ein Horrorspiel für PlayStation VR, da euch in eine düstere, surreale Stadt voller fürchterlicher Kreaturen schickt.

Das ist das Besondere: Ihr erlebt Here They Lie aus der First Person-Perspektive heraus und erfahrt subtilen Psycho-Horror, der sich Filme wie The Shining zum Vorbild nimmt.

Here They Lie lohnt sich, wenn… ihr Lust auf eine spannende Horror-VR-Erfahrung habt, bei der Kämpfe in den Hintergrund rücken. Stattdessen stehen Schauen, Abwarten und Schleichen im Vordergrund, was aber eine spannende Wirkung entfaltet.

Here they Lie lohnt sich nicht, wenn... ihr nach einer spielerischen Herausforderung und Horror-Action sucht.