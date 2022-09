PS Plus Premium im September 2022: Auf diese neuen Klassiker könnt ihr euch freuen

Im August war das PS Plus-Aufgebot für Premium-Nutzer*innen doch eher enttäuschend. Zu den neuen Spielen gehörte nämlich kein einziger Klassiker und damit auch kein Titel exklusiv für die teuerste Abo-Variante. Im September sieht das allerdings schon viel besser aus. Diesen Monat bekommen wir nämlich gleich sechs Klassiker-Neuzugänge, so viel wie seit dem Start des Services nicht mehr.

Wann gehen die neuen PS Plus Premium-Titel live? Am 20. September

Das sind die neuen Klassiker bei PS Plus Premium im September

Das Klassiker-Highlight des Monats: Sly Cooper

Darum geht's: Das Highlight für viele Fans dürfte diesen Monat natürlich die Sly Cooper-Reihe um den namensgebenden diebischen Waschbären sein. Neben der Sly Collection, die Sly Racoon, Sly 2: Band of Thieves und Sly 3: Honour Among Thieves enthält, bekommt ihr mit Sly Cooper: Jagd durch die Zeit auch den PS3-Ableger der Reihe zum Streamen. In den Jump&Run-Spielen beweist ihr euch als Meisterdieb, indem ihr andere Verbrecher bestehlt. Dabei müsst ihr nicht nur springen, klettern und schleichen, sondern auch verschiedene Minispiele absolvieren.

Wollt ihr mehr Infos, gibt es hier den Test zum neuesten Ableger der Reihe:

2 0 Sly Cooper: Jagd durch die Zeit im Test Zeitreise durch den Zoo

Was sagt ihr zu den neuen Klassiker-Titeln, ist für euch was dabei?