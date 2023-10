PS Plus Premium lohnt sich wieder mehr: Ihr bekommt jetzt auf PS5 und PS4 100 Gratis-Filme

PS Plus Premium bietet uns als teuersten Abo-Model auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 den maximalen Zugang zu Spielen und Boni, den Sony anbietet. Nun hat das Unternehmen in einem Blogbeitrag eine neue App vorgestellt, mit der sich Premium für Film-Liebhaber*innen umso mehr lohnt: Pictures Core, ehemals Bravia Core, kommt auf die PlayStation-Konsolen und erweitert PS Plus Premium.

Aus Bravia Core wird Sony Pictures Core

Darum geht's: Sony entwickelt und published nicht nur Videospiele, sondern ist auch in vielen anderen Bereichen tätigt. Sony Pictures Entertainment produziert etwa Filme. Wer die Bravia Core-App über einen Bravia XR TV oder Xperia-Gerät nutzt, kann so auf viele dieser Filme zugreifen. Auf der PS4 und PS5 ist das ab heute möglich, nur das die App in Sony Pictures Core umbenannt wurde.

Wer sich bei Sony Pictures Core anmeldet, kann aktuell über 2.000 Filme kaufen bzw. ausleihen und sie direkt auf der Konsole streamen. Für ausgewählte Filme gibt es einen exklusiven Vorabzugang. In Deutschland gilt das aktuell für Gran Turismo: Based on a True Story.

Diese Filme sind unter anderem verfügbar:

Bullet Train

Ghostbusters: Afterlife

No Hard Feelings

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: No Way Home

The Equalizer

Uncharted

Das Angebot an Filmen kann sich jederzeit ändern und hängt vom jeweiligen Land ab.

Wer PS Plus Premium besitzt, darf sich freuen

Sofern ihr den kostenpflichtigen Abo-Service PS Plus in der Premium-Version nutzt, bringt die neue Sony Pictures Core-App einen Mehrwert. Dann könnt ihr nicht nur Filme leihen oder kaufen, sondern ausgewählte Filme auch kostenlos schauen. Bis zu 100 werbefreie Filme erweitern ab sofort das PS Plus Premium-Angebot.

Zu den über PS Plus Premium kostenfreien Filmen zählen aktuell zum Beispiel Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium und Resident Evil Damnation.

Der Film-Katalog wird wie auch die Spiele-Bibliothek regelmäßig aktualisiert.

Sony erwähnte noch weitere Vorteile für PS Plus-Mitglieder, nannte aber keine Details. Wir sollen "Ausschau danach halten". In den kommenden Wochen werden wir sicherlich mehr erfahren.

Dieser Artikel wirf fortlaufend erweitert.

Was haltet ihr von Sony Pictures Core? Reizt euch das Angebot, sodass ihr vielleicht sogar zu PS Plus Premium wechseln werdet?