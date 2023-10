PS Plus hat tote GTA-Alternative wieder zum Leben erweckt

PS Plus September hat für einen Spieleransturm auf Saints Row gesorgt.

Im August 2022 kam ein Reboot der GTA-Alternative Saints Row auf den Markt, die im GamePro-Test allerdings nur eine 65 abstaubte und auf Metacritic sogar lediglich bei einem durchschnittlichen Score von 61 steht. Entsprechend schnell verschwand das Action-Spiel wieder von der Bildfläche – zumindest bis September 2023.

Denn wie Mat Piscatella, Executive Director beim Marktforschungsinstitut Circana (zuvor bekannt als NPD-Group) berichtet, hat Saints Row dank des Service einen gehörigen Aufwind erhalten (via Kotaku).

Saints Row Reboot gewinnt ordentlich Spielerzahlen

Piscatella hat die Top 10 der meistgespielten PlayStation-Spiele im September 2023 auf X (ehemals Twitter) geteilt: Saints Row hat dank des Releases bei PS Plus Essential im September 2023 einen ordentlichen Sprung nach vorne hingelegt und es von Platz 93 auf Platz 4 geschafft. Oder in anderen Worten: Die GTA-Alternative ist dank Sonys kostenpflichtigem Service von den Toten zurückgekehrt.

Die Zahlen beziehen sich auf den US-Markt. Saints Row ist aber auch hierzulande im September 2023 bei PS Plus Essential erschienen und dürfte ebenfalls einen Anstieg der Spielerzahlen zu verzeichnen haben.

Das ist Saints Row

Darum geht's: In Saints Row erstellt ihr euch anders als in den GTA-Spielen eine eigene Figur im Charaktereditor und veranstaltet wildes Chaos in der Open World. Dabei erkundet ihr die Stadt Santo Ileso, die in der Wüste im Süwesten der USA liegt. Im Spiel erobert ihr die einzelnen Stadtgebiete, vertreibt die örtlichen Gangs, erwerbt Immobilien, schießt, fahrt und veranstaltet jede Menge Chaos.

Das abgedrehte Action-Gameplay macht zwar durchaus Laune und sorgt insbesondere für kurzfristigen Spaß, jedoch müsst ihr euch mit vielen repetitiven Aufgaben und unnötigem Grind zufrieden geben.

Leider ist das Saints Row-Reboot aktuell nicht mehr bei PS Plus verfügbar, da mittlerweile die Titel des Oktober 2023-Lineups von PS Plus Essential mit dem entsprechendem Abo heruntergeladen werden können. Falls ihr euch das Action-Spiel im September in eurer Bibliothek gesichert habt, könnt ihr es natürlich aber noch laden. Ansonsten ist es gut möglich, dass Saints Row demnächst wieder im Sale im PS Store angeboten wird.

Welche PS Plus Essential-Spiele ihr im Oktober aktuell noch herunterladen könnt, haben wir in dieser GamePro-Übersicht für euch aufgeführt:

Wann kommen die PS Plus Essential-Spiele im November 2023?

Die PS Plus Essential-Spiele des November 2023-Lineups werden diesen Mittwoch um 17:30 Uhr enthüllt. Am Dienstag, den 7. November, stehen die Titel dann zum Download in der PS Plus-Sparte des PS Stores bereit.

Sobald die PS Plus Essential-Spiele des November 2023-Aufgebots angekündigt worden sind, findet ihr alle wichtigen Infos dazu pünktlich auf GamePro.de.

Habt ihr das Saints Row-Reboot schon gezockt? Falls ja: Wie findet ihr es?