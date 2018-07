3 Millionen Spieler in Deutschland zahlen für kostenpflichtige Online-Dienste wie PS Plus, Xbox Live Gold und Co., Tendenz steigend. Das verrät eine Erhebung des Marktforschungsinstituts Growth from Knowledge (GfK).

Verglichen mit den Werten des Vorjahrs gab es diesmal einen rasanten Nutzer-Anstieg und ein Plus von 57%.

Nutzer-Wachstum bei kostenpflichtigen Online-Services

Damit setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort, in denen PS Plus, Xbox Live Gold und Co. immer mehr Spieler an sich binden konnten.

Jahr Umsatz in Mio. Euro Wachstum 2015 77 Mio. Euro keine Daten 2016 114 Mio. Euro 48% 2017 179 Mio. Euro 57%

Seit 2015 ist der Markt rund um die Online-Dienste damit um mehr als das Doppelte gewachsen. Insgesamt wuchs der Deutsche Games-Markt 2017 auf 3,3 Milliarden Euro.

Noch mehr Potenzial, aber schnelleres Internet muss her

Felix Falk, Geschäftsführer des "game"-Verbands der deutschen Games-Branche sieht noch mehr Potenzial für die Zukunft:

"Der große Erfolg kostenpflichtiger Online-Dienste zeigt einen spannenden Trend bei Games auf. Verglichen mit dem Gesamtmarkt ist das Segment der kostenpflichtigen Online-Dienste zwar noch vergleichsweise klein. Das starke Nutzer- und Umsatzwachstum zeigt aber das große Potenzial für die Games-Branche.



Innovationen wie Cloud Gaming werden diesen Trend noch verstärken. Der schnelle Ausbau flächendeckender Internetanschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeit ist hierfür jedoch zwingend erforderlich."

Bei den kostenpflichtigen Angeboten haben aktuell Sony und Microsoft auf dem Konsolenmarkt die Oberhand. Im September zieht Nintendo allerdings nach und startet für Nintendo Switch einen eigenen kostenpflichtigen Online-Dienst. Bisher ist der Service kostenlos nutzbar.

Seid ihr Mitglied bei einem kostenpflichtigen Spiele-Dienst?