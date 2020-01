Im PS Store gibt es gerade 2 PS4-Spiele für jeweils 24 Cent

Wenn im PS Store, eShop oder Xbox Store ein paar Sonderangebote zu holen sind, riskieren wir gern einen Blick. Manchmal kann sich das nämlich richtig lohnen. Aber was sind schon Rabatte von 40, 60 oder 80 Prozent, wenn man auch gleich 98 Prozent sparen kann?

Im PlayStation Store sind derzeit zwei PS4-Titel im Angebot, die für lachhaft günstige 24 Cent zu haben sind. Aber selbst ohne PS Plus-Rabatt, der oft noch draufgeschlagen wird, kosten Shiny: A Robotic Adventure und Defunct nur 99 Cent. An normalen Tagen sind beide Spiele erst ab 15 Euro zu haben.

Was sind das für Spiele?

In Defunct schlüpfen wir in die Rolle eines alten Renn-Roboters, den wir in post-apokalyptischen Leveln ans Ziel lenken müssen. Um zu beschleunigen reicht es aber nicht, einfach auf's Gas zu drücken, stattdessen müsst ihr euch die Schwerkraft zu Nutze machen und Abhänge hinunterrasen.

Shiny: A Robotic Adventure lässt uns ebenfalls einen Roboter steuern. Allerdings ist das Gameplay eher als 2D-Puzzle-Plattformer ausgelegt. In immerhin 20 Leveln dürfen wir hier knobeln und hüpfen, bis wir uns und unsere Robo-Freunde aus einem Raumschiff befreien können, das in die Sonne zu stürzen droht.

Ganz ehrlich? Beide Spiele sind nicht wirklich gut und das dürfte sicher auch der Grund dafür sein, dass sie zu derartigen Preisen angeboten werden. Ich persönlich kann mich aber nicht daran erinnern, jemals ein PS4-Spiel für 24 Cent im PS Store gesehen zu haben. Das ist schon fast beeindruckend.

Die Angebote laufen noch bis einschließlich 6. Februar.

Perfekt für Trophäenjäger: Aber selbst wenn euch die beiden Spiele nicht gefallen sollten, bekommt ihr die Gelegenheit, für insgesamt 48 Cent Jagd auf zwei relativ einfach zu ergatternde Platinum-Trophäen zu machen.

Sind euch selbst die 24 Cent noch zu teuer?