PS Store Sale: Über 700 PS5- und PS4-Spiele jetzt bis zu 95% günstiger sichern

Im aktuellen PS Store Sale gibt es über 700 PS5- und PS4-Spiele für unter 20€.

Noch bis 1 Uhr morgens am 30. März läuft im PlayStation Store ein großer PSN Sale, in dem ihr PS5- und PS4-Spiele für unter 20€ bekommt. Insgesamt gibt es 918 Sonderangebote, darunter mehr als 700 Spielevollversionen mit Rabatten von bis zu 95 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch zehn besonders interessante Schnäppchen kurz vor. Wer hingegen lieber selbst nach den besten Deals stöbern möchte, kann das hier tun:

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

11:09 Shadow of the Tomb Raider - Testvideo: Große Emotionen und kleine Schwächen

Das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider könnt ihr in der Definitive Edition günstiger bekommen, die neben allen sieben DLC-Herausforderungsgräbern auch alle zusätzlichen Outfits, Waffen und Fähigkeiten enthält. Während der Vorgänger uns in sibirische Schneelandschaften entführte, verbringen wir diesmal die meiste Zeit im Dschungel. Freundlicher geht es hier nicht zu, tatsächlich ist Shadow of the Tomb Raider sogar der düsterste Teil der Reboot-Trilogie. Das liegt teils an den gruseligen Untoten, mit denen wir es hier zu tun haben, teils aber auch an den inneren Dämonen, mit denen Lara zu kämpfen hat. Spielerisch sind Schleichen, Rätsel und Klettern wieder wichtiger, Schießereien gibt es aber auch noch.

Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Wer Lust hat, sich durch einen großen Open-World-Spielplatz zu ballern, ist bei Far Cry 5 an der richtigen Adresse. In einer einsamen Gegend im US-Bundestaat Montana legen wir uns hier mit einem charismatischen Sektenführer und seinen Geschwistern an. Landschaftlich ist der Schauplatz sehr hübsch in Szene gesetzt. Außerdem verfügt Montana über eine reichhaltige Tierwelt, die gerne mal durch überraschende Angriffe für Chaos sorgt. Ansonsten gibt es das für Far Cry typische Gameplay: Uns steht eine große Auswahl an Waffen. Fahrzeugen und sogar Fluggeräten zur Auswahl, um unsere Missionen zu erledigen und feindliche Stützpunkte zu erobern. Das schafft Freiheit für spielerische Experimente.

Terminator: Resistance

13:25 Terminator: Resistance - Test-Video: So gut war Terminator lange nicht mehr

Terminator: Resistance könnt ihr entweder in der Standardversion für PS4 oder in der technisch verbesserten Enhanced Edition für PS5 günstiger bekommen. Der First Person Shooter hat von professionellen Kritiker*innen zwar eher mäßige Wertungen bekommen, aber bei den Fans viel Anklang gefunden und sich dadurch zu einem kleinen Überraschungshit entwickelt. Das liegt sicherlich zum Teil daran, dass der Kampf der Menschheit gegen die Maschinen mit viel Liebe zur Vorlage umgesetzt wurde. Aber auch der Umstand, dass sich Terminator: Resistance beim Gameplay eine Menge von anderen postapokalyptischen Spielen wie Fallout abgeschaut hat, dürfte zum Erfolg beigetragen haben.

Frostpunk

1:41 Frostpunk - Gameplay-Trailer: Die Stadt MUSS überleben!

Frostpunk könnt ihr sowohl in der Standardversion als auch in der Complete Edition mit allen drei Erweiterungen günstiger bekommen. Bei Frostpunk handelt es sich um eine Mischung aus Aufbaustrategie- und Survival-Spiel. Die Menschheit wird von einer neuen Eiszeit bedroht. Ihr seid der Anführer einer Gruppe von Überlebenden und müsst mit ihnen eine Stadt aufbauen und entscheiden, wie die knappen Ressourcen, die ihr in der Umgebung auftreiben könnt, eingesetzt werden sollen. Dabei könnt ihr als freundlicher Herrscher oder als unbarmherziger Tyrann auftreten. Nett zu sein zahlt sich dabei nicht immer aus. Wenn ihr beispielsweise nutzlose Mitglieder eurer Gruppe durchfüttert, könnten am Ende alle verhungern.

Darksiders 3

11:31 Darksiders 3 - Test-Video: Ist weniger wirklich mehr?

In Darksiders 3 übernehmen wir erneut die Rolle eines apokalyptischen Reiters. Nach War und Death ist diesmal Fury an der Reihe. Diese geht mit einer Peitsche und auch noch einigen anderen Waffen auf die Jagd nach den sieben personifizierten Todsünden und ihren Schergen, die sich in den Ruinen der menschlichen Zivilisation eingenistet haben. Das Gameplay hat sich deutlich gewandelt: Waren früher Klettern, Rätsel und Erkundung zentrale Elemente, orientiert sich Darksiders 3 nun deutlich stärker an Dark Souls und konzentriert sich auf fordernde Nahkämpfe. Auch das verschachtelte Leveldesign und das Fortschrittssystem scheinen stark von den Souls-Spielen inspiriert, so hoch wie im Vorbild ist der Schwierigkeitsgrad aber nicht.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

1:58 Rise of the Tomb Raider - »Complete Experience«-Trailer zum dritten DLC

Nochmal Tomb Raider: Den zweiten Teil der Reboot-Trilogie namens Rise of the Tomb Raider bekommt ihr schon für 5,99€, und zwar in der Edition zum zwanzigjährigen Serienjubiläum, die alle DLC-Inhalte, die Erweiterung „Blutbande“ inklusive VR-Unterstützung und auch technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung enthält. Rise of the Tomb Raider schickt uns nach Sibirien, wo wir eisige Landschaften, aber auch malerische Täler und finstere Höhlensysteme erkunden. Das Gameplay ist wieder etwas traditioneller als im actionlastigen Vorgänger und legt mehr Wert aufs Klettern und die Erkundung von Gräbern. Trotzdem gibt es hier noch deutlich mehr Action als im Nachfolger Shadow of the Tomb Raider.

Soma

4:28 SOMA - Test-Video zum Horror-Adventure

Soma ist mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von gerade mal 2,84€ eines der günstigsten Schnäppchen im aktuellen PS Store Sale. In dem vom Frictional Games, dem Studio hinter Amnesia: The Dark Descent, stammenden Horrorspiel müssen wir abermals ab und an vor übermächtigen Feinden fliehen, gegen die wir uns nicht wehren können. Diesmal spielen jedoch die Erkundung unserer Umgebung und die komplexe, mit viel philosophischem Tiefgang ausgestattete Story eine größere Rolle als die Schockelemente. Wir erwachen in einer verlassenen Forschungsbasis, die sich tief auf dem Meeresgrund befindet, und müssen herausfinden, wie wir hierher gekommen sind.

Strange Brigade Deluxe Edition

6:09 Strange Brigade - Trailer erklärt den Koop-Shooter detailliert in 6 Minuten

Bei der Deluxe Edition von Strange Brigade, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass enthält, bekommt ihr 95 Prozent Rabatt und bezahlt nur noch 3,99€. Bei Strange Brigade ist ein vor allem auf Koop angelegter Shooter im Stile eines Left 4 Dead, den ihr aber auch allein spielen könnt. Highlight des Spiels ist das Szenario: In Ägypten ballern wir uns durch Mumien und allerlei andere mythologische Kreaturen hindurch, während uns eine Geschichte im Stil einer trashigen Abenteuerserie aus den 1940ern erzählt wird. Auch vor kreativen Fallen im Indiana-Jones-Stil müssen wir uns in Acht nehmen, zwischendurch gilt es zudem auch mal das eine oder andere Rätsel zu lösen.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

6:33 Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Testvideo zum kunterbunten JRPG-Märchen

Für unter 10€ bekommt ihr mit Ni no Kuni 2 ein episches Fantasy-Rollenspiel, dessen Anime-Look zwar niedlich wirkt, das aber trotzdem eine ernste Geschichte über Krieg und Machtgier erzählt. In dem JRPG erkunden wir aber nicht nur wie üblich die Spielwelt und verprügeln Monster. Wir spielen nämlich einen waschechten König, der sich nebenher natürlich auch noch um sein Reich kümmern, Truppen ausheben und Schlachten schlagen muss. Allzu komplex darf man sich diesen Strategieteil zwar nicht vorstellen. Er trägt aber trotzdem dazu bei, dass wir richtig in die Rolle des Herrschers schlüpfen können und das Gefühl bekommen, durch unsere Handlungen das Schicksal der Spielwelt mitzubestimmen.

Mortal Shell Enhanced Edition

1:16 Mortal Shell: Enhanced Edition - Reveal-Trailer zur verbesserten Fassung für PS5

Mortal Shell ist ein Action-RPG, das sich nicht nur beim düsteren Artdesign, sondern auch beim fordernden, nahkampfbetonten Gameplay stark an Dark Souls orientiert. Es hat aber auch neue Ideen, die zu einem ganz eigenen Spielerlebnis führen. Wir spielen nämlich ein Wesen, das zwar normalerweise sehr zerbrechlich ist, aber dafür in die Leichen gefallener Krieger schlüpfen und auch ihre Fähigkeiten übernehmen kann. Dadurch könnt ihr innerhalb eines einzelnen Durchgangs die verschiedensten Spielweisen ausprobieren, ohne dafür wieder von vorn anfangen zu müssen. Die neue Enhanced Edition bringt vor allem für die PS5 technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung bei bis zu 60 fps und besonders detaillierte Texturen.