Neuer PS Store-Sale mit bis zu 92% Rabatt auf über 1.500 Angebote gestartet - hier sind 13 besonders gute Deals

Auch Red Dead Redemption und sein Nachfolger sind aktuell wieder im Angebot.

Es ist Mittwoch und das bedeutet, im PlayStation Store sind wieder eine ganze Reihe neuer Angebote live gegangen! Über 1.500 Titel sind diesmal wieder dabei. Wir haben selbst einen Blick in den Store geworfen und euch ein paar Empfehlungen rausgesucht.

Bis wann läuft der aktuelle Sale im PS Store? Die Deals sind bis zum 05. Juni um 00:59 Uhr (deutscher Zeit) gültig.

Hier findet ihr einige der Highlights aus dem aktuellen Sale im PlayStation Store

Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition) - 19,99€ statt 99,99€ (80% Rabatt)

- 19,99€ statt 99,99€ (80% Rabatt) Mortal Kombat 11 Ultimate - 7,79€ statt 59,99€ (87% Rabatt)

- 7,79€ statt 59,99€ (87% Rabatt) Hogwarts Legacy (Digital Deluxe Edition) - 25,49€ statt 84,99€ (70% Rabatt)

- 25,49€ statt 84,99€ (70% Rabatt) Mafia 3 (Definite Edition) - 5,99€ statt 29,99€ (80% Rabatt)

- 5,99€ statt 29,99€ (80% Rabatt) Warhammer 40.000: Space Marine 2 - 41,99€ statt 69,99€ (40% Rabatt)

- 41,99€ statt 69,99€ (40% Rabatt) Need for Speed Heat (Deluxe Edition) - 7,99€ statt 79,99€ (90% Rabatt)

- 7,99€ statt 79,99€ (90% Rabatt) LEGO Marvel Collection - 7,79€ statt 59,99€ (87% Rabatt)

- 7,79€ statt 59,99€ (87% Rabatt) Dead Space (Digital Deluxe Edition) - 22,49€ statt 89,99€ (75% Rabatt)

- 22,49€ statt 89,99€ (75% Rabatt) Call of Cthulhu - 4,99€ statt 19,99€ (75% Rabatt)

- 4,99€ statt 19,99€ (75% Rabatt) Battlefield 1 - 5,19€ statt 39,99€ (87% Rabatt)

- 5,19€ statt 39,99€ (87% Rabatt) Armored Core 6: Fires of Rubicon - 41,99€ statt 69,99€ (40% Rabatt)

- 41,99€ statt 69,99€ (40% Rabatt) LEGO DC Super-Villains (Deluxe Edition) - 5,99€ statt 74,99€ (92% Rabatt)

Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem spaßigen Action-Spiel, das sich auch im Koop zocken lässt, können wir euch etwa Warhammer 40.000: Space Marine 2 ans Herz legen – selbst wenn ihr sonst nichts mit Warhammer anfangen könnt:

14:53 Space Marine 2 - Test-Video zum effektreichen Warhammer-40k-Shooter

Autoplay

Weitere Rabatte mit PS Plus: Habt ihr außerdem ein PS Plus-Abo (egal welche Stufe), bekommt ihr auf einige der Angebote noch zusätzlichen Rabatt. Das gilt aber nicht für alle Deals, ein eigener Blick in den Store lohnt sich hier also.

Auf der nächsten Seite stellen wir euch außerdem noch ein Highlight kurz vor, das sich für alle Platin-Jäger*innen unter euch lohnt – aktuell bezahlt ihr nämlich gerade mal 9 Cent für das Spiel.

Sticht für euch bei den aktuellen Angeboten etwas heraus? Oder habt ihr noch andere lohnenswerte Spiele entdeckt?