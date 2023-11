Bis zu 85% Rabatt: Großer Sale im PS Store mit über 1000 Angeboten für PS5 + PS4 gestartet

Bugsnax ist eines von über 1000 Angeboten des aktuellen PS Store Sales.

Im PS Store gibt es regelmäßig Sales, in denen ihr zahlreiche Titel zu einem vergünstigten Preis abstauben könnt. Jetzt ist mal wieder eine solche Aktion gestartet, wer in den Store schaut, kann über 1000 Angebote für diverse PS5- und PS4-Titel finden.

Im Zentrum stehen dabei hauptsächlich kleinere Indie-Titel. Es lohnt sich in jedem Fall, etwas zu stöbern, denn es gibt einige interessante Angebote. Einige Highlights stellen wir euch hier vor.

Ausgewählte Angebote aus dem PS Store Sale

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Wann endet der Sale? Am 30. November 2023 um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Highlights im aktuellen PlayStation Store-Sale

Inside

3:54 Inside - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher - Testvideo: Der neue Streich der Limbo-Macher

Preis: 4,99 Euro statt 19,99 Euro (75% Rabatt)

4,99 Euro statt 19,99 Euro (75% Rabatt) Genre: Jump&Run-Adventure

Jump&Run-Adventure Erstveröffentlichung: 29. Juni 2016

Inside hat mittlerweile schon über 7 Jahre auf dem Buckel, dadurch wird das Adventure von Playdead allerdings nicht weniger empfehlenswert. Im Gegenteil, wer den Titel bislang verpasst hat, sollte ihn unbedingt nachholen.

Darum geht's: In Inside kommt ihr als kleiner Junge ziemlich unangenehmen Dingen auf die Schliche, werdet von Verfolgern und Hunden gejagt und müsst auf eurem Weg durch den Sidescroller diverse Gefahren überwinden und Physikrätsel lösen. Inside packt dabei vor allem mit seiner düsteren Atmosphäre und dem tollen Grafikstil.

Unser Test zum Spiel Inside im Test - Dystopie mit Farbklecksen von Tobias Veltin

The Sinking City

12:30 The Sinking City - Video: Dieses Spiel hält uns nicht für Idioten - auf eigenes Risiko - Video: Dieses Spiel hält uns nicht für Idioten - auf eigenes Risiko

Preis: 7,49 Euro statt 49,99 Euro (85% Rabatt)

7,49 Euro statt 49,99 Euro (85% Rabatt) Genre: Action

Action Erstveröffentlichung: 25. Juni 2019

The Sinking City ist ein von H.P. Lovecraft inspiriertes Open-World-Adventure, in dem ihr als Privatdetektiv Charles W. Reed in die fiktive Stadt Oakmont, Massachusetts, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geratet. Eine übernatürliche Macht spielt mit dem Verstand der Einheimischen und es liegt an uns, das Geheimnis der Stadt zu lüften, bevor wir selbst dem Wahnsinn verfallen.

Das ist der Auftakt für ein enorm fesselndes Abenteuer, das trotz seiner schwachen Technik vor allem Horror-Fans begeistern dürfte.

Unser Test zum Spiel The Sinking City im Test - Packender Open World-Horror ohne Stützräder von Dennis Michel

Bugsnax

1:47 Bugsnax - Gameplay-Trailer zum witzigen PS5-Launch-Spiel

Preis: Bugsnax – 8,79 Euro statt 21,99 Euro (60% Rabatt)

– 8,79 Euro statt 21,99 Euro (60% Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Erstveröffentlichung: 12. November 2020

Bugsnax ist ein narratives Adventure von Young Horses, den Entwicklern von Octodad: Dadliest Catch, in dem ihr auf der mysteriösen Insel Snaktooth Island auf die Jagd nach Kreaturen geht, die halb Käfer und halb Snack sind – die titelgebenden Bugsnax. I

Insgesamt gibt es über 100 verschiedene dieser Geschöpfe, die in unterschiedlichen Biomen leben. Das Ganze ist eine sympathische Alternative zu Pokémon Snap, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt.

Unser Test zum Spiel Bugsnax im Test - Pokémon Snap für die PlayStation von Hannes Rossow

Die Spiele in diesem Artikel sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Angebote, die es im aktuellen PS Store gibt. Neben Spielen sind auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs im Preis reduziert, ein Besuch im Store dürfte sich also lohnen. Bis zum 30. November habt ihr noch Zeit, dann endet der Sale.

Habt ihr ein besonders gutes Angebot erspäht oder könnt einen bestimmten Sale-Titel empfehlen?