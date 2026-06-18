PS1-Klassiker im PS5-Remake: Rollenspielhit mit 92 Punkten auf Metacritic jetzt supergünstig sichern!

Die Gebiete dieses Rollenspiel-Hits sind optisch enorm abwechslungsreich. Hier seht ihr die sonnige Costa del Sol.

Jetzt könnt ihr euch eines der ganz großen Rollenspiel-Highlights für PS5 im Top-Angebot schnappen: Bei Amazon bekommt ihr den AAA-Hit, der auf Metacritic bei 92 Punkten steht und dessen UVP aktuell bei 59,99€ liegt, schon für 24,89€. Theoretisch soll der Deal noch bis zum 28. Juni laufen, wir rechnen jedoch damit, dass er schon viel früher ausverkauft ist. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Bei dem Deal handelt es sich übrigens um ein gerade gestartetes Vorab-Angebot zum Prime Day, weshalb es nur für Prime-Mitglieder verfügbar ist. Der Prime Day 2026 läuft eigentlich vom 23. bis zum 26. Juni, jedoch hat Amazon gerade im Gaming-Bereich viele gute Angebote schon vorab gestartet. Hier findet ihr die Übersicht:

Wunderschönes Remake eines Klassikers: Das ist der günstige PS5-Rollenspielhit!

Final Fantasy 7 Rebirth setzt die Welt des Rollenspiel-Klassikers wundervoll in Szene.

Bei dem günstigen Rollenspiel-Highlight handelt es sich um Final Fantasy 7 Rebirth, den zweiten Teil der Remake-Trilogie des Rollenspiel-Klassikers von 1997. Während wir im ersten Teil noch in der Metropole Midgar eingeschlossen waren, werden wir diesmal endlich in die weite Welt entlassen und erkunden große, offene Landschaften und abwechslungsreiche Städte und Dörfer, vom mittelalterlich wirkenden Kalm über die industrielle Junon-Region bis zur sonnigen Costa del Sol.

Die Spielwelt hat dabei noch sehr viel mehr zu bieten als im Original, da die dort leeren Flächen aufgefüllt wurden mit neuen Sehenswürdigkeiten, Minibossen und Artefakten, sodass es nun überall etwas zu entdecken gibt. Außerdem ist die Präsentation auf einem so hohen Niveau, dass sich das Bereisen vieler Orte schon allein aufgrund des majestätischen Anblicks lohnt. Wollt ihr hingegen nur möglichst schnell zum nächsten Ziel, könnt ihr euch diverser Fahrzeuge bedienen oder auf Chocobos reiten.

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum Rollenspiel-Hit

Autoplay

Spielerisch hat Final Fantasy 7 Rebirth hat mit den alten, fast wie rundenbasiert wirkenden Active Time Battles des Originals nur wenig gemein. Wie im Vorgänger wird auf schnelle, spektakulär inszenierte Action gesetzt, wobei das Kampfsystem dank neuer Kombos sogar noch mehr Komplexität bietet. Wie früher seid ihr jedoch noch immer mit einer Heldengruppe unterwegs, deren Fähigkeiten ihr klug nutzen solltet. Ihr könnt dazu frei zwischen den Charakteren wechseln.

Insgesamt ist Final Fantasy 7 Rebirth eine fantastische Neuauflage des Klassikers, die die bekannte Spielwelt und ihre Atmosphäre mit wunderschöner Grafik auf den aktuellen technischen Stand bringt und sich die Freiheit nimmt, alles zu modernisieren, was nicht mehr zeitgemäß ist. Man braucht deshalb gar keine nostalgischen Gefühle und muss noch nicht mal viel mit JRPGs anfangen können, um mit dieser Version von Final Fantasy 7 eine Menge Spaß zu haben.