PS5-Spiele im PS1-Case - Fan bastelt sich eigene Hüllen und die sollten ab sofort Standard werden!

Das ist lediglich eine simple Nachstellung von uns, aber der kompakte Look kitzelt jetzt schon sämtliche Nostalgie-Synapsen!

Seit der PS4 werden PlayStation-Spiele in ein schmuckes Blau gekleidet, immerhin damit stechen die aktuellen Hüllen also aus der Masse heraus. Ansonsten ähneln sie allerdings sehr stark herkömmlichen DVD-Cases.

PS1-Spiele heben sich dagegen mit ihren kompakten CD-Hüllen ab. Sogar so sehr, dass sich ein Fan gedacht hat, den Look für PS4- und PS5-Spiele zu adaptieren.

So cool sehen PS5-Spiele in PS1-Hüllen aus

Retro-Spieleverpackungen umgibt bis heute eine nostalgische Aura: Zumeist waren sie viel ausgefallener als bei heutigen Spielen (wie etwa die Kartons von N64-Titeln) oder einfach nur zweckmäßig.

PS1-Spiele zählen eher zu letzterer Kategorie, ihr sehr kompakter Look und ihre klare Design-Sprache dürfte sich aber dennoch in die Erinnerungen vieler PS1-Besitzer*innen gefräst haben.

Das dachte sich auch der Reddit-User ziyad_rahman, der Cover-Inserts von aktuellen Spielen wie Marvel's Spider-Man 2 oder Avatar: Frontiers of Pandora einfach an den PS1-Look angepasst und in nachgeahmte Plastikhüllen von Drittanbietern gepackt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Sogar der Hologramm-Sticker ist zu sehen, der üblicherweise auf PAL-Versionen klebte!

Ach, und da wir gerade schon bei den europäischen Versionen sind! Die hatten im Vergleich zu den US-Originalen, die in einem schnöden CD-Jewel-Case ausgeliefert wurden, ein Alleinstellungsmerkmal, das ihr bestimmt kennt:

Hüllen von PAL-Ablegern waren deutlich dicker und damit klobiger, wodurch sie sich klar von gewöhnlichen CD-Packungen unterschieden haben.

Zum Bestellen oder Nachmachen

Der Reddit-User behält die PS1-Designs nicht ausschließlich für sich, sondern bietet sie auch zum Verkauf an, laut eigenen Aussagen beispielsweise auf der Bastlerplattform Etsy. Dort tummeln sich aber auch noch einige weitere Anbieter, die ähnliche Hüllen vertreiben, ihr müsst also nicht zwangsläufig bei ziyad_rahman bestellen.

Dabei solltet ihr übrigens nicht vergessen, dass die DIY-Anbieter eigentlich nicht über die Lizenzen für die Artworks verfügen. Sie bewegen sich in einer Grauzone, in der Fan-Artworks von den offiziellen Herstellern lediglich geduldet, aber nicht direkt erlaubt sind.

Aufgrunddessen könnte der Artikel aber ja auch als Inspiration dienen. Mit einer simplen Layout- beziehungsweise Grafik-Software wie Canva oder Krita könnt ihr aber auch unter Zuhilfenahme eines PS1-Templates und PS1-Case-Nachbauten selbst eure Spielesammlung einen gehörigen Retro-Boost verpassen.

PS1-Nostalgie auf PS4 und PS5

Ihr könnt euch nicht nur mit den PS1-Cases jede Menge Retro-Charme auf moderne PlayStation-Konsolen holen, sondern auch mit PS1-Klassikern, die per Emulator auf PS4 und PS5 lauffähig sind.

Das geht aber nur über PlayStation Plus Premium, wo euch diese Auswahl zur Verfügung steht:

PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des Abo-Modells von Dennis Michel

So charmant wie originale Hardware oder physische Datenträger ist das zwar nicht, aber immerhin erhält Sony damit Jahrzehnte alte Spielemeilensteine am Leben.

Oh, und es fällt ein nerviger Nachteil der PS1-Hüllen weg: Die 'Zähne', die die Discs in den Cases halten, konnten bei mehrfacher Benutzung extrem schnell im Vergleich zu den späteren DVD-Druckknöpfen rausbrechen. Damals war nicht alles besser!

Oder wie seht ihr das? Wünscht ihr euch für Retail-Versionen wieder auffälligere Verpackungen, die sich von der Masse abheben?