PS1-Rollenspielhit von 1997 ist zurück: Hochgelobte Neuauflage für PS5 & Switch jetzt günstig sichern!

Dieser PlayStation-Klassiker ist im letzten Herbst mit einem Remaster für PS5 und Switch zurückgekehrt, jetzt bekommt ihr die Neuauflage bereits stark reduziert.

Gerade könnt ihr euch einen Rollenspiel-Klassiker, der ursprünglich 1997 für PS1 erschienen ist, günstig in der gelungenen Neuauflage für PS5 und Switch sichern, die bei stolzen 88 Punkten auf Metacritic steht. Das Remaster des hochgelobten Taktik-RPGs bekommt ihr jetzt nämlich hier in den frühen Prime-Day-Angeboten bei Amazon zum Sparpreis:

Der Prime Day startet übrigens offiziell am 23. Juni direkt um Mitternacht, also schon in wenigen Stunden. Außerdem hat Amazon schon vorher jede Menge Vorab-Angebote gestartet, gerade unter den Spielen für PS5 und Switch ist bereits jetzt viel zu holen. Ob ihr also schon vor oder erst nach Mitternacht auf diesen Artikel stoßt, es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf die aktuellen Deals zu werfen:

Das Beste aus Taktik- und Rollenspiel: Das ist die Neuauflage des PS1-Klassikers!

Die Zwischensequenzen des Rollenspiel-Klassikers sind in einem hübschen Bilderbuch-Stil gehalten. Das gilt auch für die Neuauflage.

Bei dem stark reduzierten Rollenspiel handelt es sich um Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, eine Neuauflage des 1997 erschienenen Ablegers der berühmten JRPG-Reihe. Wie das Original bietet auch diese wieder ein Rundentaktik-Kampfsystem im XCOM-Stil, das euch aus der isometrischen Perspektive eine kleine Gruppe von Helden steuern lässt. Die kluge Positionierung eurer Charaktere ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, denn schon kleine Höhenunterschiede können über Sieg und Niederlage unterscheiden.

Final Fantasy Tactics ist aber nicht einfach nur ein XCOM im Final-Fantasy-Setting, sondern noch immer ein vollwertiges Rollenspiel, mit einer komplexen Charakterentwicklung, zahlreichen Charakterklassen (eure Charaktere können über 20 sogenannte Jobs annehmen und auch zwischen ihnen wechseln) sowie natürlich einer epischen Geschichte. Letztere dreht sich um das Königreich Ivalice, das ihr nach 15 Jahren Krieg wieder zur Ordnung zurückführen sollt.

1:08 Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles erscheint als überarbeitete Version für PS5

Autoplay

Die Neuauflage bietet neben besserer Grafik mit höherer Auslösung und einer neuen Vertonung der Dialoge auch Verbesserungen an der Steuerung und am Kampfsystem sowie einen zusätzlichen, leichteren Schwierigkeitsgrad für Anfänger. Auf Wunsch könnt ihr jedoch auch in den klassischen Modus wechseln und das fast unveränderte Original spielen. So oder so ist Final Fantasy Tactics auch heute noch ein großartiges Taktik-Rollenspiel, weshalb es gar nicht schlecht ist, dass das Remaster nur behutsam Veränderungen vornimmt.