Mehrere PS1-Spiele hatten damals eine geheime Tastenkombination, von der wir als Kinder nichts wussten

Die gute, alte Original-PlayStation hatte einige Tricks auf Lager, von denen wir heute erst erfahren.

Habt ihr als Kinder oder Jugendliche in den 1990er Jahren auch fleißig PlayStation gespielt? Dann dürfte euch vielleicht erstaunen, dass es eine kuriose Geheim-Tastenkombination gab, mit der bestimmte Funktionen ausgelöst werden konnten, von denen wir damals überhaupt nichts wussten.

In PS1-Klassikern wie Silent Hill gab es eine geheime Tastenkombination, mit der ihr jederzeit speichern konntet

Darum geht's: Eigentlich war das Speichern in Silent Hill und Silent Hill 2 auf der ersten und zweiten PlayStation nur ziemlich eingeschränkt möglich. Es sei denn, ihr kanntet die geheime Tastenkombination, mit der das einfach jederzeit getan werden konnte (via: Reddit).

3:40 Welch herrlich schauriger Trailer: Das neue Silent Hill kann ich kaum noch abwarten

Autoplay

So funktioniert der Trick: Sowohl in Silent Hill 2 als auch in Silent Hill gibt es eine Tastenkombination, die ihr dafür nutzen könnt. In Silent Hill müsst ihr euch dazu im Pause-Bildschirm befinden und gleichzeitig muss der "Analog"-Controller-Button aktiviert sein. Dann haltet ihr die folgenden Tasten gleichzeitig gedrückt:

Drückt beide Sticks nach links

Drückt auf dem Steuerkreuz nach links

L1

L2

L3

Das erfordert natürlich einige Verrenkungen, aber gleichzeitig wird so sichergestellt, dass die Tastenkombination nicht einfach aus Versehen aktiviert wird.

Falls es nicht klappt, könnt ihr versuchen, alle Knöpfe wie vorgegeben gedrückt zu halten und dann wiederholt L3 zu betätigen (also den Stick reinzudrücken).

Aber Vorsicht! Speichert ihr während eines Events, bei dem ihr Gegner besiegen müsst, um weiterzukommen und ladet dann den Spielstand, kann das zu Komplikationen und einem Soft-Lock führen. Nutzt den Trick also am besten nur außerhalb von Kämpfen.

Zusätzlich gibt es auch noch einen Soft-Reset: Drückt ihr L1+L2+R1+R2+Start+Select, werdet ihr zurück zum Startbildschirm des Spiels transportiert.

Dieselbe Tastenkombination funktioniert auch in vielen anderen Spielen, wie zum Beispiel in der Final Fantasy-Reihe. Von Final Fantasy bis Final Fantasy IX und Tactics könnt ihr diese Kombination in jedem Teil anwenden.

Das kann mithilfe der Memo File auch zum Speichern benutzt werden, und zwar ohne eine Memory Card nutzen zu müssen. Allerdings bleibt dieses Savegame dann nur solange bestehen, bis die Konsole abgeschaltet, resettet oder vom Strom getrennt wird.

In Silent Hill 2 gibt es noch mehr Tastenkombinationen: Neben dem Trick zum überall und jederzeit speichern besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine geheime Mini-Map zu aktivieren. Die lässt sich dann sogar in vier verschiedenen Variationen anzeigen.

Allerdings müsst ihr das Spiel dafür zunächst erst einmal durchspielen. Die Tastenkombinationen funktionieren nämlich nur, nachdem ihr das sogenannte "Dog Ending" erreicht habt.

Wie findet ihr die geheimen Tastenkombinationen? Hättet ihr sie damals gern genutzt?