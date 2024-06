Diesen PS1-Controller wollte Sony ganz schnell wieder vergessen - dabei war er die Grundlage des meistverkauften Controllers aller Zeiten

Sieht dem DualShock zum Verwechseln ähnlich, ist aber gar keiner – der Dual Analog-Controller von Sony. (Bildquelle: Reddit / PSXor1)

Schließt eure Augen und versetzt euch zurück in die 90er. Ihr sitzt in eurem Kinder- oder Jugendzimmer, habt euren Röhrenfernseher angeschaltet und Tomb Raider in eure klobige PlayStation 1 eingelegt. Ihr streift mit Lara durch die antiken Höhlensysteme der peruanischen Anden und bewältigt knifflige Sprungpassagen.

Aber womit eigentlich? Viele von euch werden sich wohl an den ungemein leichten und kompakten ersten PlayStation-Controller mit seinem Steuerkreuz erinnern. Mindestens genauso viele aber auch an den DualShock mit seinen zwei Analog-Sticks und der eingebauten Vibrationsfunktion.

Ein paar wenige von euch haben aber vielleicht sogar den sogenannten Dual Analog-Controller in Erinnerung behalten. Den hatte Sony als Nachfolger des Original-Gamepads auserkoren, aber schon wenige Monate nach Release wieder vom Markt genommen. Dabei war er ungemein wichtig für den enormen Erfolg der PS1 und allen späteren PlayStation-Konsolen.

Genialer PS1-Controller wird nach weniger als einem Jahr wieder vom Markt geschmissen

Findet ihr heutzutage einen Controller mit den Produktnummern SCPH-1150 oder SCPH-1180, dann haltet ihr ein verschollenes Stück Gaming-Geschichte in den Händen.

Der Dual Analog-Controller für die PS1 brachte damals wichtige Neuerungen mit, wurde innerhalb von sieben Monaten durch seinen direkten Nachfolger aber direkt obsolet gemacht und dann nicht mehr produziert.

Aber weshalb ist der PS1-Controller dann überhaupt erschienen? Analog-Sticks in Gamepads zeichneten sich mit dem Release des Nintendo 64 als nächster Standard bei der Bedienung von Konsolen ab. Sony versuchte sich daher ebenfalls an einem entsprechenden Controller, nur eben im PS1-Design.

Das Ergebnis ist der Dual Analog-Controller, den ihr hier im Vergleich mit dem DualShock und dem Original-Controller seht:

Der Dual Analog ist auffällig größer als das Standard-Pad und der DualShock. (Bildquelle: Youtube / Spawn Wave)

Was macht den Dual Analog-Controller so besonders?

Wie der Name schon verrät, verfügte der Dual Analog erstmals über die heutzutage kaum mehr wegzudenkenden Analog-Sticks an den Innenseiten der beiden Controller-Griffe.

Im Gegensatz zum nur kurze Zeit später entwickelten DualShock waren diese jedoch nach innen statt nach außen gewölbt. Eure Finger legten sich – sofern ihr das gute Stück während seiner kurzen Lebenszeit entdecken konnten – also locker in die Sticks.

Leider waren die Sticks aber nicht gummiert, ihr fandet deutlich schwerer Halt.

Dafür ist der Dual Analog ein ganzes Stückchen größer als der Original-PS1-Controller und der spätere DualShock, weshalb er sich bei vielen europäischen und amerikanischen Retro-Fans noch immer großer Beliebtheit erfreut. Er liegt einfach sehr gut in den Händen.

Der Dual Analog musste sterben, damit wir die wirkliche Controller-Revolution erleben konnten

Trotz seiner Vorzüge war das Leben des Dual Analog-Controllers ein kurzes. Den japanischen Gamer*innen war der Controller zu groß, außerdem war die Rumble-Funktion aufgrund der unausgereiften Konstruktion von Hardware-Defekten geplagt. Darüber hinaus wurde das Feature als zu schwach empfunden, da es nur einseitig verbaut wurde.

Europäische und amerikanische Fans mussten sogar völlig auf Vibrationen verzichten, dort wurde der einzelne Rumble-Motor komplett weggelassen – wohl wegen der technischen Problemen mit den japanischen Modellen.

Ein Scheitern war also vorprogrammiert und mit dem Abschluss eines Dual Analog-Redesigns besiegelt.

Das kam dann als DualShock auf den Markt und begründete eine der langlebigsten und bestverkauften Produktlinien in der gesamten Gaming-Geschichte. Hunderte Millionen DualShock-Controller gingen in allen PlayStation-Generationen über die Ladentheke, beim DualShock 4 sprach Sony dann sogar vom erfolgreichsten Controller aller Zeiten:

Der Erfolg war dann auch wenig überraschend. Der erste DualShock nutzte im Gegensatz zum Dual Analog wieder an das kompakte Original-Design, kam mit beidseitigen Rumble-Motoren und hatte effektiv nur einen Nachteil: Statt der drei Bedienmodi des Dual Analog (Steuerkreuz, Analog und Flight Stick) beherrschte er "nur" zwei.

Die Flight Stick-Option fiel dabei weg, vor allem, da zu wenige Titel Gebrauch davon machten.

Für die meisten Spieler*innen war das aber kein großer Verlust und der Dual Analog somit komplett überflüssig geworden. Daher hat Sony wohl auch so schnell einen Haken hinter das eigentlich innovative Pad gemacht – geschadet hat das der PlayStation jedenfalls nicht.

Hattet ihr damals einen Dual Analog-Controller? Mit welchem Pad habt ihr die meisten eurer PlayStation-Spiele bestanden?