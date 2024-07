PlayStation-Schnäppchenjäger findet originalverpackten PS2-Controller im Second Hand-Shop für 5 Euro und kann sein Glück kaum fassen

Nun gut, der Controller war zumindest beim Kauf noch eingepackt, denn “Mission_Ad_3305“ hat sich dazu entschieden, ihn auszupacken. (Bild: Reddit / Mission_Ad_3305)

Beim Sammeln von Retro-Spielen und -Hardware braucht es idealerweise eine Menge Kenntnisse in Sachen Preisentwicklung und ein solides Wissen, worauf man bei alten Geräten achten muss. Bei den besten Funden spielt jedoch auch immer eine Portion Glück eine Rolle. Wie auch bei diesem Schnäppchen von Reddit-User*in “Mission_Ad_3305“.

PS2-Controller für 5€

So sieht der PlayStation-2-Controller aus, den Retro-Sammler*in “Mission_Ad_3305“ für gerade mal 5 Euro im Secondhandladen ergattert hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Eine kleine Triggerwarnung für alle Sammler*innen: “Mission_Ad_3305“ packt den ursprünglich originalverpackten Controller aus. Spaß beiseite, denn in den Kommentaren erfahren wir, dass sich das Gerät in der Farbe “Satin Silver“ in brandneuem und hervorragendem Zustand befindet. Lediglich die Verpackung hatte ein bisschen gelitten.

Zu Zeiten, in denen das Sammelhobby immer teurer wird, ist ein solcher Fund natürlich genial. Die PlayStation 2 wird bald ein Vierteljahrhundert alt sein und auch ihre Hardware- und Spielepreise steigen langsam, aber sicher an. Wahrscheinlich läuft das bei der PlayStation 2 noch vergleichsweise human ab, weil sie als die am meisten verkaufte Konsole gilt und damit genügend Editionen nicht gerade Mangelware sind.

Eine kurze Recherche zum spezifischen Controller-Modell ergibt, dass man aktuell etwa zwischen 40 bis 100 Euro dafür zahlen müsste – da meckert man bei einem 5€-Schnäppchen definitiv nicht. Außerdem wurde zusammen mit den PS2-Konsolen damals wohl meistens nur ein Controller verkauft, was einzeln verpackte Controller noch nützlicher macht.

Auf der modernen PS5 könnt ihr mit Astro Bot ab dem 6. September 2024 ebenfalls etwas Retro-Magie erleben:

9:52 Astro Bot ist so viel mehr als nur ein 3D-Mario

Was sagt die Community?

Auch bei der Community gehen bei einem solchen Fund die Daumen nach oben. So freut sich auch “SevenJuicyBoxOfJoy“, dass “Mission_Ad_3305“ den Controller ausgepackt hat. Außerdem findet der User, der Controller verdiene es, dass man nach all der Zeit im Plastik-Gefängnis mit ihm spiele.

Andere Community-Mitglieder posten ihre eigenen Retro-Glücksfunde. So schreibt User “Mikey74Evil“, dass er gerne mit seiner Tochter „auf die Jagd“ nach alter Hardware geht und manche Tage besser seien als andere. Das kennen wir.

An der Stelle ist die GamePro-Community gefragt: Was war euer absoluter Glücksfund beim Einkaufen von Gaming-Hardware oder -Software?