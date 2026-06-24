PS2-Meisterwerk im Prime Day Angebot: Rollenspiel-Klassiker jetzt günstig im Remake schnappen!

Das kreative Artdesign ist eines der Highlights dieses neu aufgelegten PS2-Klassikers.

Jetzt könnt ihr euch das schicke Remake eines hochgelobten PS2-Rollenspiels günstig für Switch 2 sichern. Den Klassiker aus dem Jahr 2006, der im vergangenen Oktober für die Nintendo-Konsole erschienen ist, bekommt ihr nämlich gerade bei Amazon im Prime Day Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist er nirgendwo günstiger. Alternativ gibt es auch die PS5-Version im Angebot. Dieser Link hier bringt euch direkt zum Switch 2-Deal:

Durch den Prime Day könnt ihr übrigens gerade noch viele weitere Spiele und auch Zubehör wie Controller im Angebot abstauben, und zwar nicht nur für Switch 2, sondern auch für Switch, PS5 und Xbox. Die Übersicht über die Sonderangebote findet ihr hier:

Neue Grafik, bizarr wie gewohnt: Das ist das Remake des PS2-Rollenspielhits!

2:06 Persona 3 ist eines der besten RPGs aller Zeiten: Hier ist das Intro zum Remake

Autoplay

Bei dem Klassiker-Remake handelt es sich um Persona 3 Reload, das das PS2-Rollenspiel mit vollständig neuer Grafik sowie mit zahlreichen weiteren Verbesserungen an Technik und Steuerung zu neuem Leben erweckt und es dadurch ungefähr auf den Stand von Persona 5 hebt. Auch ein paar zusätzliche Inhalte wurden hinzugefügt, darunter zusätzliche Dialoge zwischen den verschiedenen Charakteren. Ansonsten ist die Neuauflage aber weitgehend originalgetreu.

Wie stets in der Persona-Reihe spielt ihr einen japanischen Schüler, der tagsüber seinen Schulalltag bewältigen muss, während er es bei Nacht mit übernatürlichen Phänomenen zu tun bekommt. Persona 3 dreht sich um die sogenannte Dark Hour, eine 25. Stunde des Tages, während der sich eure Schule in einen gigantischen, albtraumhaften Dungeon voller bizarrer Monster und surrealer Umgebungen verwandelt. Diesen erkundet ihr mit Hilfe eurer Mitschüler.

Auch im Remake von Persona 3 schlüpft ihr wieder in die Rolle eines japanischen Schülers.

Euren Feinden stellt ihr euch wie üblich in rundenbasierten Taktik-Gefechten, die sich jedoch erstaunlich temporeich spielen und durch den Anime-Stil des Spiels zudem schick in Szene gesetzt werden. Im Kampf stehen euch dabei die namensgebenden Personas mit ihren übernatürlichen Kräften zur Verfügung, bei denen es sich, kurz gesagt, um Manifestationen eurer eigenen Psyche handelt.

Wie man daran schon sieht, ist Persona 3 ein reichlich abgedrehtes und ungewöhnliches Rollenspiel, was genau der Grund ist, weshalb sich das Nachholen auch heute noch immer zweifelsfrei lohnt – zumal mit allen Verbesserungen des Remakes. Was ihr hier zu sehen bekommt, gibt es so in keinem anderen Spiel, noch nicht mal in den auf ihre eigene Art ebenfalls hervorragenden späteren Persona-Teilen.