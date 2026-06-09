PS3-Actionhit ist zurück: Open-World-Klassiker jetzt günstig in der PS5-Neuauflage schnappen!

Dieser PS3-Klassiker ist erst kürzlich mit einem PS5-Remake zurückgekehrt, das ihr jetzt schon günstig abstauben könnt.

Erst vor ein paar Monaten ist die Neuauflage eines PS3-Actionklassikers erschienen, jetzt könnt ihr euch das nicht nur hübschere, sondern auch mit neuen Inhalten ausgestattete PS5-Remake bereits bei Amazon günstig im Sonderangebot schnappen. Laut Vergleichsplattformen gab es bislang noch nirgendwo einen besseren Preis. Amazon verrät nicht, wie lange der Deal noch laufen soll. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden:

Bei Amazon gibt es gerade übrigens noch einige weitere PS5-Hits im Sonderangebot. Hier nur eine kleine Auswahl:

Weniger Fläche, mehr Leben: Das ist der Open-World-Klassiker im PS5-Remake!

Yakuza Kiwami 3 schickt euch ins sonnige Okinawa.

Bei der stark reduzierten Klassiker-Neuauflage handelt es sich um Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, durch das der PS3-Actionhit aus dem Jahr 2009 nicht nur mit hübscherer Grafik wiederaufersteht, sondern auch bedeutend erweitert wird: Mit Dark Ties kommt nämlich eine Story-Erweiterung hinzu, die euch die Vorgeschichte des Hauptspiels erleben lässt und dabei die Perspektive wechselt: Ihr spielt Yoshitaka Mine, der nach der Pleite seines Unternehmens sein Heil in der Kriminalität sucht.

Im Hauptspiel schlüpft ihr nach wie vor in die Rolle des Ex-Yakuzas Kazuma Kiryu, der eigentlich im fernen Okinawa, wo er ein Waisenhaus eröffnet hat, die Sonne genießen und ein ruhiges Leben führen möchte, jedoch schon bald von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Im Gegensatz zu den Vorgängern bietet Yakuza Kiwami 3 dadurch zwei ganz verschiedene Schauplätze: Der eine in Okinawa und der andere wie gewohnt in Tokio.

Spielerisch wird auch im Remake wieder auf spektakuläre Nahkämpfe gesetzt.

Wie die anderen Spiele der Reihe ist auch der dritte Teil kein typisches Open-World-Spiel. Die offenen Gebiete sind relativ kompakt, dafür aber vollgestopft mit stimmungsvollen Details, Anspielungen auf die japanische Popkultur und zahlreichen, mal mehr und mal weniger abgedrehten Nebenaktivitäten. Auf den paar hundert Metern, die man hier erkunden darf, hat Yakuza 3 dadurch mehr Leben und Spaß zu bieten als so manches andere Open-World-Spiel auf vielen Kilometern.

Neben den vielen Minispielen wird spielerisch noch immer vor allem auf spektakuläre Prügeleien mit Spezialangriffen wie in einem Fighting Game gesetzt. Das Remake hat dabei ein paar Änderungen vorgenommen, damit die Gefechte, die sich im Original aufgrund der Menge an Gegnern manchmal ganz schön hinziehen konnten, etwas schneller enden. Auch bei der Story und den Cutscenes gibt es einige Anpassungen, im Kern bekommt ihr aber noch immer das alte Yakuza 3.