PS4 (Pro) im Angebot: Aldi & Lidl verkaufen Konsolen 100€ günstiger

Wer nach günstigen PlayStation 4-Angeboten sucht, wird bei Aldi Süd und Lidl fündig. Die Supermärkte verscherbeln die Konsolen nahezu. Bei Aldi Süd bekommt ihr die PS4 Slim für schlappe 199 Euro, Aldi Nord scheint von dem Angebot hingegen ausgeschlossen zu sein. Lidl bietet die PS4 Pro für 299 Euro an.

Damit liegen die Preise der hier angebotenen PS4-Konsolen rund 100 Euro unter den herkömmlichen Marktpreisen bei Amazon und Co.

*Auch für 289 Euro (plus 4,95 Versand) online bei Lidl erhältlich.

Wichtiger Hinweis: Die PS4 Slim erhaltet ihr nur in Aldi-Filialen. Ein Online-Angebot gibt es nicht. Wollt ihr das Angebot wahrnehmen, müsst ihr also das Haus verlassen. Einkaufen ist trotz Kontaktverbot immer noch möglich, unterliegt je nach Bundesland aber unterschiedlichen Auflagen.

Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch an die vorhergesehenen Regeln zur Bekämpfung und Eindämmung des Corona-Virus haltet:

