PS4: Crossplay-Beta vorbei, Feature steht jetzt allen Spielen offen

Vor etwa einem Jahr wurde für den Battle Royale-Shooter Fortnite auch auf der PS4 Crossplay mit Xbox One, Switch und PC möglich. Seitdem sind einige Spiele dazugekommen. Bisher befand sich das Feature allerdings noch in der Beta-Phase. Nun ist Crossplay mit der Playstation 4 allerdings offiziell "erschienen". Das geht aus einem Artikel des Magazins Wired hervor.

Auch wenn sich das Interview mit CEO of Sony Interactive Entertainment Jim Ryan eigentlich mit dem Ausbau von Playstation Now beschäftigt, verrät der letzte Absatz einige Infos zum Crossplay-Feature. Da die Beta-Phase nun beendet ist, können potenziell alle kommenden Spiele darauf zurückgreifen, solange es die Entwickler mit einbauen.

Modern Warfare macht den Anfang

Dazu gehört auch Call of Duty: Modern Warfare, das am 25. Oktober 2019 erscheint. In der vergangenen Multiplayer-Beta konnten PS4-Teilnehmer bereits zusammen mit Xbox One und PC-Spielern loslegen. Welche Titel in Zukunft noch davon profitieren werden, bleibt abzuwarten. Es wird aber ziemlich sicher nicht bei Modern Warfare bleiben.

Neben Fortnite unterstützen bereits jetzt ein paar PS4-Spiele Crossplay, zum Beispiel mit der Xbox One. Dazu gehören neben Rocket League und Dauntless auch die Spiele von Hi-Rez Studios, also unter anderem Paladins oder Realm Royale.

Obwohl die Zahl der unterstützten PS4-Titel in den letzten Monaten stieg, herrschte trotzdem Verwirrung. Anfang des Jahres gab es noch Entwickler, die sich über mangelnde Kooperationsbereitschaft von Sony beschwerten. Dabei gab Sony zu diesem Zeitpunkt bereits an, dass Crossplay kein Problem sei. Solch ein Hin- und Her dürfte es nun hoffentlich nicht mehr geben.

Für welche Titel wünscht ihr euch in Zukunft PS4-Crossplay?