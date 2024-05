'Die Definition von Einsamkeit' - Dieser PS4-Sound hat eine ganze Gamer-Generation traurig gemacht

Kenn ihr noch den PS4-Menü-Sound?

Es ist Samstag, 2 Uhr nachts. Die PlayStation 4 läuft, ihr sitzt vor eurem TV, wisst nicht, was ihr spielen sollt und lauscht dabei einfach nur der Home Screen-Musik der Sony-Konsole, während ihr allmählich schläfrig werdet...

Was den Menü-Sound der PS4 so besonders macht

"Dieser Sound ist die Definition von Einsamkeit", schreibt Twitter-/X-User "juju" in einem Tweet und hat damit einen Nerv bei PlayStation-Fans getroffen. Fast 150.000 Likes hat der Post mittlerweile gesammelt; in den Kommentaren schwelgen viele Spielerinnen und Spieler in Nostalgie:

Dabei sind sich die meisten Fans einig: Der Standard-Menü-Sound der PS4 ist wunderschön, verträumt, entspannt – aber auch traurig. Viele verbinden mit der Musik das eingangs beschriebene Szenario: Es ist spät, draußen ist es dunkel. Ihr allein mit euren Gedanken, nur der PS4-Sound ertönt und sonst nichts.

"Diese Musik laufen lassen, während ich in völliger Stille da sitze", schreibt beispielsweise ein User in den Kommentaren unter dem Post. Folgendes Meme beschreibt die Stimmung, die die PS4-Musik transportiert, wohl am besten:

Und falls ihr die PS4-Musik gerne zum Entspannen oder Arbeiten hören wollt, dann haben wir hier für euch eine 10 Stunden-Version davon herausgesucht, gern geschehen!

Im Gegensatz zur PS5 können wir die PS4 mit dynamischen Themes ausstatten, von denen die meisten eigene Sounds mit sich bringen. In der GamePro-Redaktion ist beispielsweise das Firewatch-Theme sehr beliebt.

Mehr zum Thema Die PS5 hat nach 2 Jahren immer noch keine Themes und sie fehlen mir von Samara Summer

Kollegin Samara erinnert sich außerdem gern an das God of War-Design zurück und merkt im gleichen Atemzug in ihrer Kolumne an, dass sie dynamische Themes endlich auch auf der PS5 sehen will. Wir haben euch den Artikel oben verlinkt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Verbindungen habt ihr zum Menü-Sound der PlayStation 4? Und erinnert ihr euch noch an weitere Themes zurück, deren Musik ihr heute noch im Kopf habt?