Die PS5 hat nach 2 Jahren immer noch keine Themes und sie fehlen mir

Keine Frage: Ich bin sehr glücklich mit meiner PS5 und will ganz bestimmt nicht wieder zur Vorgänger-Konsole zurück. Die kürzeren, teilweise kaum noch vorhandenen Ladezeiten sowie höhere Auflösungen und Framerates versüßen mir das Zockerinnendasein.

Eine Sache stört mich aber trotzdem gewaltig an der aktuellen PlayStation, nämlich der langweilige Home-Bildschirm. Zwei Jahre nach Release gibt es immer noch keine frei wählbaren Hintergründe für diesen, und das, obwohl das Feature auf der PS4 richtig beliebt und von Anfang an dabei war.

Auf der PS4 konnte ich mich richtig austoben

Eine epische Begrüßung mit tiefer, unheilvoller Streicher-Melodie, dazu Kratos und Atreus auf ihrem Boot, bereit ins Abenteuer zu ziehen: Das dynamische God of War-Thema, samt Musikuntermalung, hat mich lange Zeit auf der PS4 aufs Zocken eingestimmt, sobald die Konsole lief.

In diesem Video könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen (und seht anfangs sogar noch ein tolles Far Cry 5-Thema):

Das God of War-Design ist aber nicht das einzige coole Thema. Ich hatte viel Spaß dabei, immer wieder neue Hintergründe auszuprobieren, denn die Auswahl gefiel mir so gut, dass es mir gar nicht so leicht fiel, mich zu entscheiden.

Ich fand es auch immer spannend, zu sehen, welche Themen andere Spieler*innen nutzen: Eine stimmungsvolle, dynamische Ghost of Tsushima-Szene mit Sonnenuntergang? Animierte tanzende Skelette? Eine wunderschöne Firewatch-Kulisse mit entspannten Klängen? Oder ein komplett selbstgebasteltes Design?

Auch manche Platin-Trophäen wurden auf der PS4 mit richtig hübschen Hintergründen belohnt, beispielsweise die von Bloodborne, einem meiner absoluten Lieblingsspiele, oder Horizon Zero Dawn. Mit dieser Idee lassen sich Errungenschaften richtig schön feiern.

Ich bin irgendwann nach meiner God of War-Phase bei einem Hintergrund zu meinem Herzensspiel, The Last Guardian, hängengeblieben. Wenn ich nach dem Starten der Konsole Trico gesehen habe, fühlte ich mich auf dem Home-Bildschirm passenderweise wie zu Hause.

Langweiliger Home-Screen auf der PS5

Dass ich 2023 immer noch kein fliegendes "Maushundkatzenvieh" oder den Kriegsgott samt epischer Musik als Hintergrund auf meiner PS5 haben kann, finde ich wirklich schade.

Samara Summer

Und da bin ich nicht die Einzige. Weil viele Fans immer noch auf das Feature warten, gab es bereits häufig Spekulationen, ob die Themes noch nachgereicht werden. Da das bisher nicht geschehen ist, haben Hacker jetzt sogar selbst Hand angelegt und zeigen richtig schicke, selbsterstellte Hintergründe, beispielsweise zum neuen God of War:

Ich bin dagegen immer noch genervt, wenn ich die Konsole einschalte und der Home-Bildschirm sich lediglich beim Wechseln durch die Spieleliste verändert. Klar: Bin ich dann mal im Spiel, ist das schnell vergessen, aber trotzdem trauere ich den Themes nach. Individuelle Anpassungsmöglichkeiten gehören für mich einfach dazu!

Vermisst ihr auch einen ganz speziellen Lieblingshintergrund?