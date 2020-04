PS4 - So viele Platin-Trophäen könnt ihr insgesamt holen

Seit fast 12 Jahren gibt es im PlayStation Network Trophäen für Spiele auf der PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita. Doch wie viele Titel haben eigentlich überhaupt Achievements? Das hat jetzt eine Seite für Trophäenjäger im Rahmen eines neuen Meilensteins herausgefunden.

70% aller Spiele mit Trophäen haben eine Platin

Die Seite TrueTrophies.com hat neue Details zu den Trophäen im PlayStation Network veröffentlicht. Demnach gibt es mittlerweile 10.000 Spiele, die Trophies beinhalten, und 6.979 davon haben eine Platin.

Mit dem Release der PlayStation 4 nahmen auch die Anzahl der Spieleveröffentlichungen rapide zu. In den letzten drei Jahren sind pro Jahr zwischen 1300 und 1500 Spiele erschienen. Von den 10.000 Titeln sind es auch 57 Prozent für die PS4, 26 Prozent für die PS3 und 17 Prozent für die PS Vita.

Spiele, die nur für Platin gespielt werden: Auch bei der ultimativen Achievement-Belohnung gab es einen Sprung seit der PS4. Früher war eine Platin meist nur großen Retail-Spielen vorenthalten und selbst da hatte längst nicht jeder Titel eine. Mit der PS4 jedoch hat Sony die Regelung gelockert, weshalb es jetzt insgesamt 6.979 Spiele mit einer Platin gibt.

Auch kleine PSN-Spiele haben jetzt fast immer eins der wertvollsten Achievements. Das führt aber auch dazu, dass es Publisher und Entwickler gibt, die Spiele mit mehrfach erreichbaren Platin Trophäen durch die verschiedenen Regionen anbieten. Diese Titel kosten oftmals nur wenige Euro und es dauert oftmals nur wenige Minuten, bis ihr alle Achievements habt. Damit jagen Spieler in Windeseile ihre Trophäen-Anzahl nach oben.

Nicht erreichbare Trophäen: Im Durchschnitt wurde eine Platin-Trophäe von 13,5 Prozent aller Spieler erreicht. Die Zahl ist aber vor allem durch die oben genannten Spiele, die nur dafür da sind, um eine einfache Platin zu haben. Interessanterweise gibt es aber 5 Prozent an Spielen, in denen basierend auf den registrierten Nutzern bei TrueTrophies niemand bisher die Platin erreicht hat. Das hängt aber eher damit zusammen, dass die Trophäen auf irgendeine Art und Weise verbuggt sind oder Server nicht mehr erreichbar sind.

Das sind die meistgespielten Spiele auf PlayStation-Konsolen

PS4-Exclusives vorne dabei: Bei den einzelnen Spielen hat Sony ganz klar die Nase vorne. Basierend auf den registrierten Nutzern bei TrueTrophies, haben fast 59 Prozent God of War gespielt. Das Spiel ist dicht gefolgt von Horizon Zero Dawn mit 57,1 und Spider-Man mit 55,5 Prozent. Bei letzterem haben sogar 9 Prozent aller Spieler die Platin erreicht. Der einzige Titel in der Top 5, der nicht von Sony veröffentlicht wurde, ist Grand Theft Auto V mit einer Rate von 51,8 Prozent.

Call of Duty ist die beliebteste Reihe: Bei den Franchises, bei denen die Spieler mindestens einen Titel mal gespielt haben, ist Call of Duty mit 77 Prozent auf dem ersten Platz. In 15 Spielen könnt ihr übrigens insgesamt zwölf Mal Platin und insgesamt über 1000 Trophäen abstauben. Danach folgt die Uncharted-Reihe mit 75,7 und Assassin's Creed mit 71,3 Prozent.

Sony ist der Publisher mit den meisten Spieler: Nimmt man alle Spiele zusammen und zählt die Spieler zusammen, kommen die Betreiber von TrueTrophies darauf, dass Sony-Titel insgesamt 4,6 Millionen Spieler anziehen konnten. Der beliebteste Entwickler ist Ubisoft Montreal, die vor allem für Assassin's Creed und Far Cry bekannt sind, und kommen immerhin auf 1,3 Millionen Spieler.

Seid ihr Trophäenjäger oder sind euch die digitalen Kelche vollkommen egal?