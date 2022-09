Bis zu 250€ für eure PS4 Pro bekommen: GameStop macht's möglich!

Was passiert eigentlich mit alten Konsolen? Manche ehren sie als (emotional) wertvolles Sammlerstück, andere verbannen sie lebenslänglich in den Keller. Es gibt aber noch eine weitere Alternative! Denn bei GameStop könnt ihr eure alte PS4 Pro abgeben und bekommt dann bis zu 250€ Guthaben dafür. Das ist dann doch eine Spur besser, als sie ungenutzt in einer Kiste versauern zu lassen.

So einfach ist der PS4 Pro Tradein

Das Eintauschen eurer alten Konsole erfordert nicht sonderlich viel Vorbereitung. Packt einfach eure PS4 Pro, zusammen mit dem Original DualShock 4-Controller (neues Modell) von Sony, dem HDMI-Kabel, dem Stromkabel und dem USB-Ladekabel für den Controller ein und schaut bei GameStop vorbei. Vor Ort wird dann noch kurz überprüft, in welchem Zustand Konsole und Zubehör sind, beziehungsweise ob sie noch voll funktionstüchtig ist. Darauf basierend fällt dann die Höhe eurer Gutschrift aus, welche ihr dann direkt in der Filiale einlösen könnt.

Falls ihr nicht mehr im Besitz des Mono-Headsets, des Handbuchs und der Originalverpackung seid, müsst ihr euch nicht grämen, dieses Zubehör ist nicht zwingend erforderlich. Alles, was ihr sonst über die Aktion wissen müsst, findet ihr auf der GameStop Seite:

GameStop 9,99er: Zwei alte Spiele für ein neues

Wie mit den alten Konsolen verhält es sich oft auch mit Spielen. Nachdem sie durchgespielt sind verbringen sie ihre Zeit statt im Laufwerk im Regal. Auch wenn es definitiv schlechtere Deko gibt - es wartet ein besseres Schicksal auf sie. Denn bei GameStop könnt ihr zwei Titel einer beliebigen Plattform (solange es nicht das gleiche Spiel ist), abgeben und bekommt ein funkelnagelneues Spiel für gerade mal 9,99€!

Welche Spiele im Rahmen der Aktion akzeptiert werden, ändert sich regelmäßig, ihr solltet also einen Blick auf die offizielle Liste werfen, bevor ihr die aussortierten Datenträger in die GameStop Filiale bringt. Wenn ihr eine Special- oder Collectors-Edition kauft, kommt die Differenz zur normalen Version auf 9,99€ obendrauf. Alles Weitere könnt ihr bei GameStop nachlesen: