Für eine limitierte Zeit könnt ihr euch das Puzzle-Abenteuer We Were Here für PlayStation 4 kostenlos sichern. Der Titel kann natürlich ebenso für PlayStation 5 erworben werden. Dabei handelt es sich um den ersten Teil einer Trilogie, die am 23. Februar erscheinen wird.

Schnappt euch einen Mitstreiter

Wie lange gilt das Angebot? We Were Here wird bis zum 22. Februar als Gratis-Spiel im PS Store erhältlich sein. Der Zeitraum ist gerade deshalb passend, da durch den anhaltenden Lockdown viele ihre Liebsten nicht mehr sehen dürfen und so zumindest etwas Zeit miteinander verbracht werden kann.

Was muss ich dafür tun? Alles, was ihr benötigt, ist ein Account für PlayStation Network, mit dem ihr euch im PS Store einloggen könnt. Außerdem müsst ihr ein PS Plus-Abo besitzen, da es sich um ein Online-Koop-Spiel handelt.

Worum geht es in We Were Here? Als Duo spielt ihr zusammen mit einer weiteren Person ein Forscherteam in der Antarktis, das voneinander getrennt wird. Mithilfe von Walkie-Talkies müsst ihr miteinander kommunizieren und zueinander finde.

Mehr zeigt euch der Trailer:

Gemeinsam in der Antarktis

Ab dem 23. Februar erhalten auch die Nachfolger We Were Here Too und We Were Here Together erstmals ihr PS-Debüt. Falls ihr euch alle drei Teile sichern wollte, so wird es nach der kostenlosen Testphase ein Paket zum reduzierten Preis geben, das alle drei Teile beinhalten wird.

In den ersten beiden Spielen We Were Here und We Were Here Too müsst ihr euch zu zweit aus einem Schneesturm befreien und findet dabei Unterschlupf in der mittelalterlichen Burg Castle Rock. Die Burg bietet jedoch mehr Geheimnisse, als es auf den ersten Blick scheint.

Im dritten Teil We Were Here Together ist der Name Programm, denn erstmals werdet ihr nicht voneinander getrennt, sondern könnt gemeinsam vom Basislager aus starten und die Gegend erkunden. Trotzdem erfordern einige Rätsel, dass ihr euch kurzzeitig trennen müsst.

Werdet ihr einen Blick in das Spiel wagen?