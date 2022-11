PS4-Spiele für 9,99€: Jetzt große Exklusivhits günstig im Black Friday Sale kaufen

In den Black Friday Sales bei MediaMarkt und bei Saturn bekommt ihr jetzt eine ansehnliche Auswahl an großen PS4-Hits für nur 9,99€ im Angebot. Falls ihr zum Beispiel noch den Vorgänger nachholen wollt, bevor ihr euch in God of War Ragnarök stürzt, habt ihr jetzt günstig Gelegenheit dazu. Aber auch anderen hochkarätigen Exklusivtiteln wie Last of Us 2, Bloodborne oder Ghost of Tsushima sollte man zu diesem Preis vielleicht mal eine Chance geben, falls man sie bisher verpasst hat. Hier eine Auswahl:

Die Angebote sind theoretisch noch bis zum Ende des Sales um 16 Uhr am 27. November gültig. Wir erwarten aber, dass zumindest ein Teil der Spiele schon deutlich früher ausverkauft ist. Weitere günstige PS4-Spiele bei Saturn und MediaMarkt findet ihr hier:

Dabei solltet ihr beachten, dass für den Versand noch 2,99€ beziehungsweise 4,99€ bei erst ab 18 freigegebenen Spielen hinzukommen. Diese Kosten könnt ihr allerdings vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

Weitere Black Friday Angebot

Zum Black Friday gibt es noch viele weitere günstige PS4- und PS5-Spiele und natürlich auch noch viele andere Angebote wie Fernseher, Handys oder Tablets. Neben MediaMarkt und Saturn haben zudem auch andere große Händler wie Amazon oder Otto bereits letzte Woche ihre großen Sales gestartet:

In unserer GamePro-Übersicht zum Black Friday findet ihr einen Überblick über viele der Highlights. Hier werden wir euch auch in den kommenden Tagen auf dem Laufenden halten, schließlich dürften bis zum richtigen Black Friday am 25. November noch viele Deals hinzukommen.