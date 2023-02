PS4-Hits im Angebot: Top-Spiele wie God of War & Uncharted für je 9,99€

Bei GameStop gibt es gerade eine ganze Reihe von tollen PS4-Spielen für nur 9,99€ im Angebot. Einige davon sind Exklusivtitel aus dem PlayStation-Hits-Programm wie God of War, die nachzuholen sich auf jeden Fall lohnt, falls ihr sie bislang verpasst habt. Es sind aber auch ein paar kleinere, aber dennoch interessante Spiele unter den Deals, vor allem vom Publisher THQ Nordic. Bislang gibt es keine spezielle Übersichtsseite für die Angebote, man findet sie aber leicht in der Gesamtübersicht der PS4-Deals:

Für alle, die sich nicht durch die Gesamtübersicht wühlen möchten, hier eine Auswahlliste mit den wichtigsten Angeboten:

Bei den Deals handelt es sich natürlich um Neuware. Ein offizielles Ablaufdatum für die Angebote verrät GameStop bislang nicht. Momentan sind die genannten Spiele noch per Online-Versand verfügbar, das kann sich aber jederzeit ändern. Falls sie online bereits ausverkauft sind, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr aber noch immer nachschauen, ob ihr sie bei einer GameStop-Filiale in eurer Nähe zum Angebotspreis abholen könnt.

Weitere günstige Spiele bei GameStop

Bei GameStop findet ihr gerade übrigens auch noch eine Menge weiterer Spiele günstig im Angebot. Für PS4 gibt es zum Beispiel den im letzten Jahr erschienenen und vom Studio hinter Until Dawn stammenden Horror-Hit The Quarry für 19,99€. Aber auch für PS5, Nintendo Switch sowie Xbox Series und One sind einige Deals dabei. Den Überblick über die insgesamt 500 reduzierten Spiele bei GameStop, darunter sowohl neue als auch gebrauchte, findet ihr hier: