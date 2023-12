PS4-Hits für 9,99€: Top-Spiele von Last of Us bis Bloodborne zum Schnäppchenpreis sichern

Bei MediaMarkt gibt's jetzt einige der besten PS4-Spiele für nur 9,99€.

Falls tatsächlich noch immer ein paar der größten Hits der PS4-Generation in eurer Sammlung fehlen, könnt ihr das Versäumte jetzt günstig nachholen: Bei MediaMarkt gibt es nämlich gerade viele der besten Exklusivspiele von God of War bis Bloodborne für nur 9,99€ im Sonderangebot. Eine eigene Übersichtsseite für die Deals gibt es leider nicht, aber man findet sie leicht, wenn man MediaMarkts Sortiment an PS4-Spielen nach Preis sortiert:

Alternativ könnt ihr euch die Angebote übrigens auch bei Saturn sichern. Beide Händler machen keine Angaben dazu, wie lange sie noch gültig sind. Die Deals könnten also jederzeit wieder verschwinden.

PS4-Hits für 9,99€: Das sind die Top-Angebote

5:34 Uncharted: The Nathan Drake Collection - Test-Video zur PS4-Spielesammlung

Besonders empfehlen können wir euch die Uncharted Nathan Drake Collection, durch die ihr mit Uncharted 1 bis 3 gleich drei hervorragende Action-Adventures in einer Remastered-Version bekommt. Auch God of War und The Last of Us sind Meisterwerke, die man unbedingt mal gespielt haben sollte. Bloodborne wiederum zählt bis heute zu den besten Vertretern des Soulslike-Genres und ist ein Muss für alle, die nach einer Herausforderung suchen.

Hier die günstigen PlayStation-Exklusivhits im Überblick:

Neben den Exklusivspielen gibt es auch noch einige weitere PS4-Games für 9,99€ im Angebot, zum Beispiel das Horrorspiel The Callisto Protocol, das Soulslike Code Vein oder das Action-Adventure Darksiders Genesis. Diese und weitere günstige PS4-Spiele bei MediaMarkt findet ihr hier:

Zum Kaufpreis kommen in der Regel noch Versandkosten von 2,99€ oder, bei erst ab 18 freigegebenen Titeln, von 4,99€ dazu. Diese könnt ihr euch allerdings sparen, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

