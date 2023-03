PS4-Update 10.50 ist jetzt live und bringt einige Quality-of-Life-Verbesserungen

Das bringt Update 10.50 für die PS4.

Die PS5 hat frisch das dicke Firmware-Update 7.00 bekommen, das der Konsole unter anderem Discord-Sprachchat-Support, VRR-Support für 1440p-Auflösung, verbesserte Datenübertragung von PS4 auf PS5 und mehr bringt.

Aber auch die Last Gen-Konsole geht nicht leer aus, Sony hat für PS4 nämlich zeitgleich das Update 10.50 ausgerollt, das einige Quality-of-Life-Verbesserungen bringt.

So groß ist das PS4-Update : 488 MB

: 488 MB Wann kommt der Patch? Ihr könnt Update 10.50 ab sofort herunterladen.

Interessiert ihr euch stattdessen für das Update 7.00 für die PS5, gibt es hier alle Infos dazu:

Das steckt im neuen Patch 10.50 für PS4

Zugriff auf genehmigte Apps

Ihr könnt jetzt direkt über die Konsole Apps und Services von Drittanbietern verwalten, denen ihr Zugriff auf eure Kontodaten genehmigt habt. Über die Einstellungen könnt ihr euch nicht nur anzeigen lassen, welche Apps das sind, sondern sie auch verwalten. Dazu geht ihr wie folgt vor:

Einstellungen > Konto-Verwaltung > Genehmigte Apps > angezeigten QR-Code per Smartphone scannen

Freunde in der App werden online angezeigt

Bislang wurden eure Freund*innen nur dann auf PS4 als online angezeigt, wenn sie auch an der Konsole waren. Mit dem Update werden sie nun auch dann in der Freundesliste als online gekennzeichnet, wenn sie in der PlayStation-App aktiv sind. Damit wisst ihr nun verlässlicher, wann ihr sie über die PS4 erreichen könnt.

Mehr Emojis

Mit der neuen Version unterstützt die PS4 jetzt weitere Emojis im Chat. Genauer gesagt können jetzt Emojis aus Unicode 15.0 angezeigt werden.

Spieler*innen auf anderen Plattformen

Ihr könnt jetzt in bestimmten Spielen sehen, welche der Spieler*innen in eurer Spielesitzung sich auf anderen Plattformen befinden. So wisst ihr etwa, ob ihr aktuell mit PC-Spieler*innen zusammen zockt. Dieses Feature ist nur für Spiele verfügbar, die die Funktion unterstützen.

Was haltet ihr von dem Update und welche Features fehlen euch noch für PS4?