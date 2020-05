Dieses PS4-& Xbox-Spiel bekommt ihr gerade geschenkt, aber beeilt euch

Nachdem in den letzten Wochen bereits diverse Titel an PS4- und Xbox One-Spieler verschenkt worden sind - zum Beispiel Pac-Man Championship Edition 2 - hat Publisher Warner nun nachgezogen und bietet aktuell ebenfalls ein Gratis-Spiel für die Microsoft- und Sony und Microsoft-Konsolen sowie den PC an.

Diese Spiel ist aktuell für PS4 & Xbox One gratis:

The Lego Ninjago Movie Videogame

Das ist Lego Ninjago Movie Videogame

Genre: Action

Action Download-Größe: 17.94 GB (PS4) 27.87 GB (Xbox One)

17.94 GB (PS4) 27.87 GB (Xbox One) Metacritic-Wertung: 67 (PS4, basierend auf 27 Bewertungen) 76 (Xbox One, basierend auf 8 Bewertungen)

So spielt es sich: Als einer von verschiedenen Ninjas aus dem Lego Ninjago-Universum müsst ihr die "ultimativ ultimative" Waffe finden, um damit gegen den Fiesling Garmadon und dessen Hai-Armee (!) anzutreten. Dafür durchstreift ihr mehrere offen angelegte Gebiete und erfüllt darin unterschiedliche Aufgaben. Die obligatorischen Klötzchensammeleien und Rätsel sind natürlich auch wieder mit an Bord.

Für wen lohnt sich der Download? Die Lego-Spiele stehen generell für entspannte Unterhaltung mit witziger Inszenierung und einem guten Multiplayer-Modus. Das ist hier nicht anders. Deshalb eignet sich der Titel unter anderem für Familien mit entsprechend alten Kindern.

Das Spiel findet ihr in den jeweiligen Stores für PS4 und Xbox:

Wie lange ist das Spiel gratis? Ihr könnt Lego Ninjago Movie Videogame bis zum 21. Mai 2020 kostenlos herunterladen. Ihr solltet euch also ein bisschen beeilen.

Diese Spiele gibt es derzeit außerdem kostenlos

Am Wochenende könnt ihr noch mehr Gratis-Games ausprobieren. Ihr findet alle in unserer oben verlinkten Übersicht. Unter anderem könnt ihr einen kostenlosen Blick in Fallout 76 und Castle Crashers Remastered werfen. Und auf alle von euch, die auch auf dem PC spielen, wartet ein besonderes Schmankerl. Denn aktuell ist GTA 5 kostenlos im Epic Store verfügbar.