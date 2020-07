PS5-Abwärtskompatibilität: Sony kann nichts zu PS1, PS2 und PS3 sagen

Dass die PS5 abwärtskompatibel sein wird, ist schon länger bekannt. Unklarheiten gibt es nach wie vor um den Umfang dieser Abwärtskompatibilität. Ein Interview mit einem Sony-Verantwortlichen lässt jetzt vermuten, dass sich Sony bezüglich dieses Themas auf die PS4 fokussiert. (via twistedvoxel)

GameSpark führte das Interview und kam dabei auch auf das Abwärtskompatibilitäts-Thema zu sprechen, worauf folgende Antwort erfolgte

"Wir legen unseren Fokus auf die PS4-Abwärtskompatibilität, sodass die User mit ihren PS4-Bibliotheken auf die neue Konsole umziehen können. "

Sony hatte bereits vorher gesagt, dass daran gearbeitet werde, über 4000 Spiele auf der PS5 abwärtskompatibel spielbar zu machen und diese Arbeiten gut vorangehen.

Kein Kommentar zu PS1, PS2, PS3

Nur Gerüchte gab es bislang zu einer PS5-Abwärtskompatibilität zu PS1-, PS2- und PS3-Spielen und viele Fans hoffen darauf, dass sie ihre alten Klassiker auf der neuen Konsole spielen können. Die Antwort von Sony aus dem GameSpark-Interview dämpft diese Erwartungen allerdings etwas.

"Es gibt nicht bezüglich der Abwärtskompatibilität zu PS1, PS2 und PS3 zu antworten."

Das bedeutet natürlich nicht, dass es eine entsprechende Abwärtskompatibilität nicht doch geben könnte, das Statement lässt allerdings durchblicken, dass Sony hier nicht den Schwerpunkt legt.

Sonys Next Gen-Konsole erscheint Ende 2020. Alle weiteren Infos zur Konsole findet ihr in unserem GamePro-Übersichtsartikel, in dem wir unter anderem die Themen Design, Hardware und Controller behandeln.