PS5-Abwärtskompatibilität: Alle Infos zum aktuellen Stand

Da die GamePro in den vergangenen Tagen und Wochen viele Leser-Fragen bezüglich der Abwärtskompatibiliät der PS5 erreicht haben, wollen wir hier im Artikel den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammenfassen. Hier erfahrt ihr zum einen, welche Infos bezüglich Spielen älterer PlayStation-Generationen auf der Next Gen-Konsole bekannt sind, zum anderen aber auch jene Punkte, die aktuell noch unklar sind.

Disclaimer: Mit dem Erhalt neuer offizieller Informationen seitens Sony werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr seid so also immer auf dem aktuellen Stand.

PS5-Abwärtskompatibilität: Der offizielle Stand

Nachdem lange Zeit spekuliert wurde, bekamen wir erste offizielle Infos zur Abwärtskompatibilität der PS5 während einer Hardware-Präsentation von Systemarchitekt Mark Cerny.

PS4-Spiele auf der PS5

Ziel von Sony ist es, die kommende Hardware-Generation mit über 4000 PS4-Spielen in verbesserter Qualität kompatibel zu machen. Eure gekauften PS4-Spiele könnt ihr so bequem in das Laufwerk der neuen Konsole einlegen und los geht's.

Es kann allerdings sein, dass ihr zum Launch der PS5 Ende 2020 noch nicht alle PS4-Spiele auf der neuen Hardware nutzen könnt. Zuvor müssen diese nämlich von Sony mit Blick auf ihre Kompatibilität einem Test unterzogen werden. Laut Stand aus dem März 2020 wurden aber bereits hunderte Spiele erfolgreich getestet.

Und meine digitalen PS4-Spiele? Zwar wurde dieser Punkt noch nicht offiziell bestätigt, jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass auch digital gekaufte Spiele ähnlich der physischen Kopien kompatibel sind.

Was ist mit PS Plus-Spielen? Auch die digital erworbenen Spiele aus eurem Abo könnt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit über den PS Store auf die PS5 herunterladen und spielen. Möglich wäre auch, dass eure PS4-Bibliothek übernommen wird, ihr sie hier findet.

PS4-Boost: Laut Mark Cerny werden viele PS4-Spiele auf der PS5 von einer verbesserten Performance profitieren, die sich unter anderem auf die Framerate und Auflösung auswirkt.

PSVR auf der PS5

Euer PSVR-Headset ist ebenfalls in der Abwärtskompatibilität berücksichtigt und wird sich auch an die PS5 anschließen lassen.

Was ist mit PS1-, PS2- und PS3-Spielen?

Offizielle Aussagen seitens Sony zur Abwärtskompatibilität der älteren Generationen gibt es nicht. Hoffnung machen bislang lediglich ein unbestätigtes Gerücht aus dem Oktober 2019 und eine Aussage von Ubisoft CEO Yves Guillemot.

Ist es wahrscheinlich? Mit Blick auf die PS4 und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass speziell PS3-Spiele nur schwer auf anderen Systemen zum laufen zu bringen sind, gehen wir aktuell nicht von einer umfassenden Abwärtskompatibilität abseits der PS4-Bibliothek aus. Hinzu kommt, dass viele der älteren Spiele bereits über den Streaming-Dienst PS Now angeboten werden.

Weitere Informationen zur PS5 und dem Dualsense-Controller haben wir für euch in einer großen Übersicht zusammengefasst. Wollt ihr wissen, welche Spiele ihr zum Launch der Next-Gen erwarten könnt, finde ihr die Informationen im verlinkten Artikel.

Glaubt ihr noch an eine Abwärtskompatibilität zu älteren PS-Generationen?