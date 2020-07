Während Sony bereits dabei ist, PS4-Spiele auf ihre PS5-Kompatibilität zu testen, ist noch unklar, wie es mit Spielen der PS1, PS2 und PS3 aussieht. Werden ältere Spiele ebenfalls mit der PS5 kompatibel sein? Und falls ja, wie genau? Ein Patent, dass User gefunden und auf Twitter geteilt haben, könnte Hinweise darauf geben. Den Anschein nach spielt Sonys Abo-Dienst PS Now dabei eine Rolle.

Abwärtskompatibilität durch PS Now?

Aus dem Patent ist zu entnehmen, dass ältere Spiele der PS1, PS2 und PS3 als Teil eines Streaming-Dienstes spielbar gemacht werden sollen. Das erinnert an den bereits bestehenden Abo-Dienst PS Now, bei dem es bereits möglich ist ausgewählte Spiele der PS4, PS3 und PS2 durch Streaming oder Download zu spielen. Will Sony die Abwärtskompatibilität vielleicht durch PS Now möglich machen? Für den Fall könnte das bedeuten, dass die älteren Spiele ausschließlich über den Dienst digital verfügbar und mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden wären.

Patent mit "Mini-Versionen" & mehr

Das Patent verrät neben der Cloud-Bibliothek noch ein paar Funktionen. So soll es angeblich möglich sein, nur Teile eines Spiels als Testversion zu streamen. Es soll auch käufliche "Mini-Versionen" geben, die nach Bedarf auf die Vollversion geupgradet werden können.

"Mini-Spiele" teilen: Spieler*innen sollen wohl nicht nur Spielabschnitte wie Bosskämpfe aufzeichnen, sondern aus eingeschränkte Szenen auch ein "Mini-Spiel" erstellen und diese teilen können. Das soll über den neuen Create-Button des DualSense-Controller geschehen und ebenfalls soziale Aktionen wie Kommentare ermöglichen.

Wie das Patent letztendlich genau zu deuten ist und ob Sony die Entwürfe wirklich für die PS5 umsetzt, ist bislang unklar. Patente sind keine handfesten Zeichen. Wir fragen aber bei Sony nach, was es mit dem Patent auf sich hat und wie es mit einer Abwärtskompatibilität für ältere PlayStation-Spiele aussieht.

Was würdet ihr davon halten, wenn Sony ältere Spiele wirklich nur per PS Now anbietet?