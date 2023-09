Die besten PS5-Angebote am Black Friday 2023: Haltet euch bereit für Spiele, Controller & SSDs

Auch am Black Friday 2023 dürfte es wieder jede Menge Angebote rund um die PS5 geben. Im Gegensatz zum Vorjahr dürfte auch die Konsole selbst mit dabei sein.

Der Black Friday 2023 findet am 24. November statt, die großen Shops dürften schon mindestens einige Tage vorher ihre Angebote starten. Bei ein paar Händlern wie Otto und MediaMarkt sind die entsprechenden Aktionsseiten sogar schon online. Bei Amazon werdet ihr die Deals hier finden, sobald es losgeht:

Unter den Angeboten werden höchstwahrscheinlich eine Menge Deals rund um die PlayStation 5 sein und wie immer dürften die besten schnell ausverkauft sein. Damit ihr eure Einkäufe gut vorausplanen und euch direkt auf die Angebote stürzen könnt, sobald sie gestartet sind, verschaffen wir euch hier einen kleinen Überblick über die spannendsten Produkte, mit denen ihr rechnen könnt:

PS5-Konsolen am Black Friday: Wie tief sinkt der Preis noch?

Wir rechnen fest damit, dass es die PS5 Disc Edition in den Black Friday Sales günstiger geben wird. Bei der PS5 Digital Edition sind wir nicht ganz so sicher.

Noch bis Anfang des Jahres war die PS5 selbst zum Normalpreis schwer zu bekommen, in den letzten Monaten hat es aber bereits eine ganze Reihe von Sonderangeboten gegeben. Preise von circa 450€ für die PS5 Disc Edition einzeln oder rund 500€ für Bundles mit einem Spiel oder einem zweiten Controller sind inzwischen nicht mehr ungewöhnlich. Gut möglich, dass die PS5 am Black Friday sogar noch etwas günstiger wird.

Neben der Disc Edition könnte es natürlich auch die PS5 Digital Edition günstiger geben. Bislang war diese aber seltener im Angebot zu finden, was damit zusammenhängen dürfte, dass sie noch deutlich länger schlecht verfügbar war. Wahrscheinlich wird es auch am Black Friday die größeren Rabatte auf die Disc Edition geben, aber natürlich schadet es nicht, die PS5 Digital Edition trotzdem im Auge zu behalten:

PS5-Controller am Black Friday: DualSense oder High End?

Den DualSense PS5-Controller könnte es zwar am Black Friday günstiger geben. Ob es sich lohnt, darauf zu warten, ist aber fraglich.

Den Sony DualSense PS5-Controller gibt es inzwischen deutlich seltener im Angebot als die PS5 selbst. Noch bis zum 20. September läuft allerdings eine Aktion namens Playstation Mega Deals, durch die ihr ihn bei Amazon in der weißen Version für nur 47,99€ und unter anderem bei MediaMarkt in vielen anderen Farben für 49,99€ bekommen könnt.

Dass der DualSense zum Black Friday noch deutlich günstiger wird, ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Wir würden euch deshalb empfehlen, euch den aktuellen Sale besser nicht entgehen zu lassen:

Falls ihr hingegen nicht den gewöhnlichen DualSense, sondern einen der teureren High-End-Controller für PS5 kaufen möchtet, könnte der Black Friday eine sehr gute Gelegenheit sein. Selbst wenn der Sony DualSense Edge nicht reduziert sein sollte, könnte es doch zumindest einen der Konkurrenten in der oberen Preisklasse günstiger geben:

PS5-Spiele am Black Friday: Exklusivhits wie Spider-Man 2?

Wir hoffen auf große AAA-Hits für PS5 am Black Friday. Mit viel Glück könnte sogar schon Marvel's Spider-Man 2 dabei sein.

Nachdem es zum Amazon Prime Day zuletzt eher Third-Party-Titel günstiger gab, hoffen wir darauf, wenigstens am Black Friday 2023 wieder große PlayStation-Exklusivhits im Angebot zu bekommen. Bei Spielen, die schon etwas älter sind wie God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West stehen die Chancen gut, diese gibt es aber teilweise auch im Moment schon in den PlayStation Mega Deals günstiger:

Vielleicht könnten zum Black Friday auch schon brandneue Titel wie das am 20. Oktober erscheinende Marvel’s Spider-Man 2 dabei sein. Neben den Exclusives hoffen wir natürlich auf weitere große AAA-Hits, die 2023 erschienen sind oder die es bislang selten günstiger gab. Hier ein paar Kandidaten:

PSVR2: Zum Black Friday endlich günstig?

Mit etwas Glück können wir vielleicht das PSVR2-Headset am Black Friday günstig abstauben.

PlayStation VR2 gab es seit dem Release Anfang des Jahres sehr selten im Angebot und fast immer waren die Headsets dann nach kurzer Zeit ausverkauft. Selbst bei den aktuellen PlayStation Mega Deals, durch die ihr so gut wie das gesamte PS5-Zubehör von Sony günstiger bekommen könnt, ist PSVR2 ausgenommen. Allzu große Hoffnungen würden wir uns daher nicht machen, aber wann, wenn nicht zum Black Friday, könnte es noch die Chance auf ein günstiges PSVR2-Headset geben?

PS5-Headsets am Black Friday: Sony-Originale im Angebot?

Bei den Sony Inzone Gaming-Headsets stehen die Chancen auf günstige Angebote zum Black Friday gut.

Bei den PS5-Headsets sieht es deutlich besser aus als bei PSVR2. Zwar ist auch hier nicht sicher, ob es die First-Party-Headsets wie das Sony Pulse 3D oder die neueren Sony Inzone-Headsets günstiger geben wird. Aber gerade bei den Inzone-Headsets ist die Wahrscheinlichkeit hoch, denn hier gab es in den vergangenen Monaten schon einige gute Deals.

So wichtig sind die Sony-Originale unter den PS5-Headsets jedoch ohnehin nicht, schließlich gibt es einen ganzen Haufen günstiger Alternativen, die genauso gut oder in mancherlei Hinsicht sogar besser sein können. Hier eine Auswahl:

PS5-SSDs am Black Friday: Lohnt sich das Warten?

Die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro gibt es in einer Version mit und einer ohne Heatsink.

Auch PS5-SSDs werden mit ziemlicher Sicherheit unter den Angeboten des Black Friday sein. So schnell, wie die Preise zuletzt gesunken sind, ist eher die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, bis zum Black Friday zu warten. Höchstwahrscheinlich wird es schon vorher PS5-Speicher zu Toppreisen geben. Hier ein paar der besten und beliebtesten PS5-SSDs, die ihr im Auge behalten könnt:

Weitere Kauftipps, Sonderangebote und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: