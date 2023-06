PS5 zum Bestpreis abstauben: Bundles in MediaMarkt MwSt-Aktion günstig wie nie

Bei MediaMarkt und Saturn gibt's jetzt Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf zahlreiche Produkte, auch PS5-Bundles sind dabei.

MediaMarkt und auch Saturn haben gerade einen riesigen Sale gestartet, in dem ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Die Aktion läuft zwar noch bis zum 9 Uhr am Montagmorgen. Da ein paar der besten Angebote schon sehr viel früher ausverkauft sein könnten, solltet ihr aber besser so schnell wie möglich einen Blick auf die Deals werfen:

Der Rabatt wird übrigens erst im Warenkorb abgezogen, auf den Produktseiten seht ihr also noch die Normalpreise. Es gibt einige Artikel, die von der Aktion ausgeschlossen sind, darunter unter anderem Produkte von Apple und Amazon sowie leider auch Videospiele. Trotzdem gibt es noch eine Menge günstiger Schnäppchen aus dem Gaming-Bereich, etwa die PS5 und Nintendo Switch.

Highlights: PlayStation 5 und Nintendo Switch im Angebot

Das Highlight der Aktion sind im Gaming-Bereich fraglos die Konsolen, vor allem die PlayStation 5. Die PS5 bekommt ihr in der Mehrwertsteuer-Aktion zwar nicht einzeln, aber immerhin in mehreren attraktiven Bundles günstiger. Darunter ist auch das Paket mit dem heute erst erschienenen Rollenspielhit Final Fantasy 16:

Auch die Nintendo Switch gibt es günstiger, und zwar sowohl einzeln als auch in der OLED-Version. Sogar die Special Edition zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist mit dabei:

In den kommenden Tagen werden wir uns noch tiefer durch die Angebote wühlen und euch über die besten Schnäppchen informieren, die dann noch verfügbar sind. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden. Außerdem könnten diese Angebote einen Blick wert sein: